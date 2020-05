La gaffe di Al Bano a Domenica In, ecco cosa ha detto sui dinosauri e sul Coronavirus

La gaffe di Al Bano a Domenica In ha fatto il giro del web nelle scorse ore. Cosa ha detto il cantante di Cellino San Marco in collegamento in diretta con Mara Venier?

Su Rai 1, nella giornata di ieri, domenica 24 maggio, Al Bano è stato intervistato per parlare della situazione attuale dell’Italia, in Fase 2 dopo il lockdown causato dal Coronavirus.

Il virus non è ancora stato sconfitto e gli italiani si trovano ad affrontare il momento della convivenza con il nemico, adottando misure precauzionali per ridurre al minimo il rischio del contagio. Ciò si traduce nell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti, nel distanziamento sociale e nel divieto degli assembramenti.

Si chiede, in sostanza, una modifica sostanziale delle abitudini, dal caffè al bar all’aperitivo, passando per lo smart working e il distanziamento sui mezzi pubblici.

Importante, in una situazione del genere, è mantenere il morale alto. Ci ha provato, a modo suo, anche Albano Carrisi.

Il cantante, in collegamento con Mara Venier, ha voluto spronare a suo modo i concittadini a non arrendersi, elencando una serie di vittorie dell’uomo nella storia.

L’uomo ha sconfitto la Spagnola, ha superato guerre e affronterà a testa alta anche l’emergenza sanitaria. Dello stesso parere è Al Bano che ha assegnato all’uomo anche la vittoria contro i dinosauri, e questa è stato il punto che ha aizzato Twitter contro di lui.

“L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere questo piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”, sono le parole di Al Bano in diretta.



L’uomo vanta tante vittorie segnate nel corso dei secoli ma non ha sicuramente il merito di aver cacciato i dinosauri, che si sono invece estinti in modo spontaneo, senza alcun intervento da parte del genere umano.