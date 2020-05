Il nuovo album di Ermal Meta è in lavorazione ma il palco è un miraggio: “Tutta un’altra cosa”

Il nuovo album di Ermal Meta prende forma. Terminato il lockdown, che è durato oltre due mesi, il cantautore di Fier lavora su nuova musica che potrebbe arriva nei prossimi mesi e sicuramente prima del tour nei palasport che intraprenderà nel 2021.

Il palco è un’altra cosa, sostiene Ermal Meta, che riceve il supporto di altri colleghi che dichiarano di pensarla allo stesso modo. Il tempo dei concerti è ancora lontano, ma la vita in studio non è poi così dura. Mi piace, dice Ermal, che continua a lavorare sulla sua prossima prova sulla lunga distanza.

Finirà Bene è l’ultimo singolo di Ermal Meta

In queste settimane di quarantena, Ermal Meta ha anche rilasciato un nuovo singolo, Finirà Bene, con il quale ha voluto lanciare un messaggio di buona speranza per tutti coloro che stavano affrontando la malattia e anche per chi ha rispettando le regole imposte dal lockdown.

Discograficamente, Ermal Meta è fermo a Non Abbiamo Armi, suo ultimo album di inediti che ha rilasciato anche in una versione estesa nella quale ha incluso il live che ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago e due inediti, tra cui il singolo Ercole.

La scalata al successo di Ermal Meta come solista, che aveva iniziato la sua carriera prima nei gruppi poi come autore di alcuni dei maggiori artisti italiani, ha preso il volo a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte, con l’interpretazione di Odio Le Favole. La conferma è arrivata l’anno successivo con Vietato Morire, classificatasi al terzo posto, a seguito della quale ha conquistato una più ampia fetta di pubblico e intraprendendo un tour lunghissimo.

Il riconoscimento da parte del pubblico l’ha condotto fino al prestigioso palco del Mediolanum Forum di Assago, dove ha tenuto due concerti a distanza di un anno. Il tour per il nuovo album si terrà nel 2021. I biglietti sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.