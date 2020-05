Funzione elettrocardiogramma su Samsung Galaxy Watch Active 2

Sapevamo che il Samsung Galaxy Watch Active 2 avrebbe presto accolto la misurazione della pressione sanguigna: sappiate che il Ministry of Food and Drug Safety della Corea del Sud ha autorizzato anche la funzione elettrocardiogramma dell’app Samsung Health Monitor, che permetterà l’analisi del ritmo cardiaco per far presente eventuali aritmie, di cui la più comune è la fibrillazione atriale, che impatta 33,5 milioni di pazienti in tutto il mondo, e che, se non diagnosticata in tempo (naturalmente da uno specialista), può comportare patologie anche gravi (aumenta significativamente la percentuale di infarto e ictus).

Insieme alla misurazione della pressione sanguigna, altro valore da tenere sotto stretto controllo se si soffre di ipertensione arteriosa, la funzione di elettrocardiogramma (che non vuole sostituirsi ad un’attenta visita cardiologica) arriverà sul Samsung Galaxy Watch Active 2 tramite l’app Samsung Health Monitor entro la fine del terzo trimestre dell’anno, per poi essere via via implementata sui prossimi smartwatch del colosso di Seul.

I possessori del Samsung Galaxy Watch Active 2, così come tutti quegli utenti che meditano di acquistarlo un giorno o l’altro, possono esultare: l’indossabile, già ottimo di per sé, nel giro di poco tempo potrebbe diventare un alleato indispensabile per la propria salute (che si pratichino attività sportive, come raccomandato, oppure anche solo per controllare, nei momenti in cui non si hanno a disposizione le apparecchiature professionali, la pressione sanguigna ed il ritmo cardiaco). Il colosso di Seul si sta dimostrando un OEM capace di tirare fuori degli ottimi indossabili, capaci anche di migliorarsi nel tempo attraverso aggiornamenti software successivi. Per il mese di settembre le due funzionalità sopra descritte dovrebbero essere rese disponibili attraverso l’app Samsung Health Monitor. Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso non appena ce ne saranno altri degni di nota.