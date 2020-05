Emulatore Citra Nintendo 3DS per Android, download e cosa c’è da sapere

Con l’arrivo dell’emulatore Citra Nintendo 3DS per Android, il mondo del gaming su cellulare è destinato a cambiare. Una nuova evoluzione quella che attende gli utenti dei dispositivi mobile, che avranno così modo di cimentarsi con le esperienze ludiche garantite dalla console con doppio schermo.

La praticità della console portatile di casa Nintendo incontra i sistemi operativi del robottino verde. Un matrimonio che amplierà di un bel po’ le fila della community dei fan dei vari Super Mario, The Legend of Zelda e tutta l’allegra combriccola di produzioni esclusive del colosso nipponico. La domanda legata però all’emulatore Citra Nintendo 3DS per Android è sempre la stessa (che sovviene in questi casi specifici): è sicuro scaricarlo? Ci sono rischi? Andiamo ad approfondire la questione.

Emulatore Citra Nintendo 3DS per Android, i dettagli

Innanzitutto, non dovrebbero esserci problemi di sorta per quanto concerne il download del software. L’emulatore Citra Nintendo 3DS per Android è infatti disponibile per essere scaricato all’interno del Play Store, nell’edizione gratuita o in quella Pro a pagamento. Nessun sotterfugio necessario, dal momento che non sarà necessario affidarsi a un APK esterno per poter installare l’applicazione sul proprio smartphone.

Il tutto è stato poi ottimizzato per supportare appieno tutte le funzionalità della console della compagnia asiatica. E tra queste annoveriamo dunque anche l’utilizzo di microfono e telecamera, oltre che dei sensori di movimento e il supporto agli Amiibo. Insomma, sarà come avere sempre a disposizione una console senza averne effettivamente il peso in tasca oppure in borsa.

C’è però da fare una precisazione fondamentale: utilizzare emulatori per sfruttare prodotti videogiochi o comunque materiale coperto da copyright è una pratica illegale. Allo stesso modo, qualora foste in possesso della copia originale del gioco di riferimento scaricato poi in seconda istanza tramite il succitato emulatore, ribadiamo che il tutto non assume connotati leciti. Il download dello stesso software da una fonte non autorizzata risulterà comunque essere una violazione.