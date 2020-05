Dopo The O.C. arriva Dawson’s Creek? Italia1 conferma anche la messa in onda della quarta stagione del teen drama

Dopo The O.C. arriva Dawson’s Creek? Dopo il successo del ripasso del teen drama firmato da Josh Schwartz, adesso il pubblico di Italia1 spera seriamente di poter passare i prossimi mesi a ripercorrere le avventure di Dawson Leery e dei suoi amici. La serie cult di fine anni novanta ha avuto il merito di lanciare James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams entrando nelle nostre vite e restandoci per ben cinque anni fino all’arrivo del suo drammatico e profondo finale. Cosa c’è di meglio di ripercorrere anche quei momenti dopo aver passato la quarantena ad Orange County con Ryan, Marissa e gli altri protagonisti di The O.C.?

Al momento Mediaset non si è pronunciata a riguardo e non ha ancora nemmeno annunciato quale prodotto prenderà il posto di The O.C. ma l’unica cosa certa al momento è che presto la terza stagione si concluderà lasciando il posto alla quarta. In particolare, secondo le ultime novità sul palinsesto il fine settimana che chiuderà il mese di maggio e aprirà il mese di giugno sarà quello cruciale.

In particolare, tra il 30 e il 31 maggio andranno in onda gli ultimi 4 episodi della terza stagione di The O.C. in cui Seth e Ryan si preparano per andare al college, ma con uno spirito completamente diverso, il primo pronto a conoscere la nuova scuola mentre il secondo per rimanere al fianco di Summer. Anche quest’ultima si prepara a partire con Marissa ma prima dovranno affrontare il ballo di fine anno, l’ultimo per i quattro ragazzi.

Seth riesce a chiarire le cose con Summer grazie all’arrivo di anna mentre Marissa finisce nuovamente con le spalle al muro dopo aver scelto di andare al ballo con Volchok che prima si apparta con un’altra e poi ruba dalla borsa di Taylor l’incasso della serata. Ryan capisce tutto e va a casa sua per riprendere i soldi ma i due finiscono per litigare. Cos’altro succederà nel rocambolesco finale che porterà alla morte di uno dei personaggi principali?

Il mese di giugno sarà all’insegna della quarta stagione di The O.C. e solo dopo capiremo se ci sarà davvero spazio per un ripasso di Dawson’s Creek oppure no. The O.C. 4 è composta da sedici episodi e quindi andrà avanti per otto giorni.