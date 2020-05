Anche Pro OPPO Reno 4: specifiche tecniche e differenze tra le due versioni (VIDEO)

C’è un discreto sentimento di attesa per l’uscita di OPPO Reno 4, nuovo smartphone annunciato dall’azienda cinese a pochi mesi di distanza dai predecessori – visti a dicembre. E che negli ultimi giorni è protagonista di diverse indiscrezioni. Lo stesso accade in data odierna, grazie ad un presunto leak proveniente dal portale Weibo, che vorrebbe in uscita anche un modello Pro del device. Non ci sono ancora conferme in merito, ma sullo stesso sito sono apparse le presunte specifiche tecniche di entrambi i dispositivi, e l’inevitabile confronto tra i due. Il tutto arricchito da un video teaser asciutto e d’effetto, che mostra invece il design e conferma il pieno supporto al 5G.

OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro: le specifiche tecniche

Partiamo allora con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche del nuovo OPPO Reno 4, così come quelle della sua versione Pro. Entrambi saranno basati sulla piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon 765G ed equipaggiati con una batteria da 4.000 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida a 65W.

OPPO Reno 4

SoC : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G Display : 6,43″ con vetro curvo 2.5D

: 6,43″ con vetro curvo 2.5D Memoria : 8GB di RAM 128/256GB di memoria di archiviazione

: Fotocamera : Tripla Posteriore : 48+8+2MP (principale + grandangolare + B&W Portrait) Doppia Anteriore : 32+2MP

: Batteria : 4.000 mAh con ricarica rapida a 65W

: 4.000 mAh con ricarica rapida a 65W Dimensioni e peso : spessore 7,8mm 183 grammi

e : Colorazioni: Crystal Diamond Blue, Dream Mirror Black e Purple Taro

OPPO Reno 4 Pro

SoC : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G Display : 6,55″ con vetro curvo 3D

: 6,55″ con vetro curvo 3D Memoria : 8/12GB di RAM 128/256GB di memoria di archiviazione

: Fotocamera : Tripla Posteriore : 48+12+13MP (principale OIS + Night Scene + Telefoto) Anteriore : 32MP

: Batteria : 4.000 mAh con pieno supporto alla già citata ricarica rapida a 65W

: 4.000 mAh con pieno supporto alla già citata ricarica rapida a 65W Dimensioni e peso : spessore 7,6mm 172 grammi

e : Colorazioni: Crystal Diamond Blue, Crystal Diamond Red, Dream Mirror Black e Titanium Black

OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro: ecco le differenze

Ricordandovi che le caratteristiche tecniche dei due Reno 4 non sono ancora state confermate da OPPO, andiamo ora ad analizzare tutte le differenze tra l’edizione “liscia” e quella Pro, con quest’ultima dedicata a chi è alla ricerca delle massime prestazioni.

Le differenze più evidenti partono naturalmente dal display: OPPO Reno 4 ne vanterà uno da 6,43″ con vetro curvo 2.5D, mentre il Pro presenta uno schermo leggermente più ampio, dotato di vetro 3D e di una diagonale da 6,55″ . Per quanto riguarda le dimensioni e il peso, sappiamo che l’incarnazione Pro sarà più leggera e sottile, per altro con una colorazione in più – per un totale di quattro, vale a dire Crystal Diamond Blue, Crystal Diamond Red, Dream Mirror Black e Titanium Black. A chiudere, le prestazioni della fotocamera: la versione standard di OPPO Reno 4 sarà equipaggiata con una tripla fotocamera posteriore da 48+8+2MP e una doppia fotocamera anteriore da 32+2MP, mentre Pro sfoggerà una singola fotocamera anteriore da 32MP, ma il comparto fotografico sarà sensibilmente più avanzato grazie al “trittico” da 48+12+13MP e la stabilizzazione ottica dell’immagine.