Amref Health Africa Italia con Fiorella Mannoia, Simone Cristicchi e molti altri: come seguire l’evento il 25 maggio

Amref Health Africa Italia è un evento virtuale che unisce diversi musicisti per una buona causa, in programma per stasera.

Lo spettacolo sostiene l’Africa e vede il coinvolgimento, tra gli altri, di Fiorella Mannoia, che si esibirà in streaming sul palco virtuale di Amref Health Africa Italia, una serata all’insegna della musica (e non solo!) per un atto di solidarietà e di vicinanza. In programma monologhi ed interventi a favore dell’Africa, il tutto unito dalle sette note degli artisti ospiti.

Tra i protagonisti dell’evento ci sono Giobbe Covatta, Pif, Caterina Murino, Saba Anglana, Salvatore Marino, Sonny Olumati, Miriam Ayaba, Mama Marjas e Giovanni Soldini.

Sono in programma anche gli interventi di due collaboratori del sito satirico Lercio. In scaletta i contributi di Simone Cristicchi e Piotta, che appariranno in video per alcuni messaggi.

L’appuntamento è fissato per questa sera, lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 18.30. L’evento prende vita in occasione della Giornata Mondiale dell’Africa ed è l’Africa a fungere da fil rouge della manifestazione a carattere solidale che si svolgerà esclusivamente e totalmente online.

In ottemperanza alle disposizioni governative, infatti, sono ancora vietati gli assembramenti e non è possibile per il pubblico partecipare a concerti e altri eventi prima del 15 giugno.

Dal 15 giugno 2020 sarà possibile riorganizzare eventi dal vivo, a carattere musicale e non, seguendo le disposizioni governative in tema di distanziamento e di sicurezza ai fini di contenere l’emergenza sanitaria. I punti da seguire per l’organizzazione degli spettacoli sono disponibili nell’ultimo DPCM, in questo articolo, ed includono disposizioni per gli organizzatori e per il pubblico che intende recarsi agli eventi.

Nel frattempo, tutti i concerti già in programma per l’estate, sono stati rimandati al prossimo anno.

Come seguire Amref Health Africa Italia

L’evento benefico Amref Health Africa Italia sarà trasmesso oggi, lunedì 25 maggio, dalle ore 18.30 sui canali Facebook e YouTube di Amref Health Africa Italia.