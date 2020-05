10 giochi simili a Skyrim da acquistare nel 2020

I GDR sono da anni tra i titoli principali dei cataloghi per console, soprattutto quelli in cui il mondo reale si mischia con il fantasy. Un videogame che ha fatto storia nel settore è The Elder Scrolls V: Skyrim, disponibile anche nell’edizione in realtà virtuale e indicato come uno dei migliori giochi VR per PS4. Tuttavia, in questo articolo non parleremo di questo ottimo action RPG, visto che ormai sono passati diversi anni dalla sua uscita, ma di 10 giochi simili a Skyrim da acquistare assolutamente.

Assassin’s Creed Origins

Tra i giochi simili a Skyrim, almeno per quanto riguarda il genere action RPG, troviamo Assassin’s Creed Origins, considerato il migliore della saga fino a questo momento. L’ambientazione è quella dell’Antico Egitto, per una gameplay tra mummie, piramidi e faraoni, con scenari sconfinati e un ritmo incalzante. Questo magnifico open world mette a disposizione un free roaming enorme, per valorizzare l’esplorazione e offrire un senso di libertà mai visto prima a questi livelli negli altri capitoli della saga.

La grafica è eccezionale, così come gli effetti e le scenografie, tra cui i dettagli dei geroglifici sulle fiancate delle piramidi. Proposto per Playstation 4 e Xbox One, Assassin’s Creed Origins è un gioco che convince e appassiona, in cui a tratti la storia ruba la scena alla narrazione e ai combattimenti, che sembrano quasi passare in secondo piano. Naturalmente le battaglie sono epiche e le meccaniche di gioco all’altezza, con grande cura dei dettagli anche negli aspetti secondari.

Offerta Assassin'S Creed Origins L’origine di Bayek, il guardiano d’Egitto, la cui storia personale...

Un’avventura action-rpg prova un metodo di combattimento con...

Dragon Age: Inquisition

Disponibile su pc, Xbox One e 360, Playstation 3 e 4, tra i giochi come Skyrim bisogna citare anche Dragon Age: Inquisition. Anche qui si combattono creature di fantasia come i dragoni, quindi per un appassionato ci si sente a casa, tra battaglie epiche e quel pizzico di open world che permette di scegliere il proprio destino. Bioware ha sviluppato un gioco in cui non ha badato a spese, con una profondità narrativa elevata, tanti contenuti e un gameplay veramente vasto e articolato.

RPG movimentato che tiene sempre impegnati, un aspetto non da poco, offre un percorso di crescita del personaggio principale a dir poco entusiasmante, con uno scenario adatto al tipo di ambientazione. La storia non lascia nulla al caso, infatti riprende da dove era rimasta, con lo scontro tra maghi e templari in mezzo alla minaccia del ritorno delle creature dell’Oltretomba. In questo titolo il fantasy prende il sopravvento, allo stesso tempo il gioco è ordinato e facile da gestire, ma richiede una certa concentrazione.

Dark Souls III

Proposto per PS4, Xbox One e pc, tra i giochi simili a Skyrim non poteva non esserci anche Dark Souls III, un action RPG davvero fantastico e avvincente come pochi altri. Partendo dai punti di forza è necessario sottolineare che questo è l’ultimo capitolo della trilogia, quindi per gli appassionati della saga è un titolo da comprare assolutamente. Altrimenti è consigliabile cominciare dall’inizio, per non perdersi l’intensità narrativa e l’ottimo gameplay di questo straordinario videogioco.

La cura in alcuni aspetti è maniacale, ad esempio nell’attenzione dedicata alla creazione dei personaggi e delle creature, con sfumature che vengono apprezzate soprattutto dai fan del genere fantasy. La grafica è di alto livello, il ritmo incalzante e la qualità complessiva ben al di sopra delle media. Per ottenere risultati è necessario avere pazienza, pianificare strategie e non aver paura di tentare varie volte, fino a quando non si saranno apprese tutte le dinamiche di gioco di Dark Souls III.

Offerta Dark Souls III - Xbox One Sia fan affezionati che nuovi si tufferanno nel gioco con un...

Atmosfera grafica: Illuminazione dinamica ed effetti particellari che...

Titan Quest

Giochi di ruolo simili a Skyrim sono anche titoli come Titan Quest, offerto per Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Il livello di questo action RPG è fuori discussione, con una grafica eccellente come quella dei videogames di punta della categoria. Vanta un sistema di personalizzazione decisamente importante, per creare un personaggio unico in base alle proprie preferenze, un modo per usufruire di capacità adeguate a seconda della propria strategia di gioco.

Il contenuto è basato su una narrativa mitologica, con THQ Nordic che ha sviluppato una buona modalità multiplayer e ottimizzato il gioco anche per la console portatile di casa Nintendo. In generale non è un titolo estremamente complesso, un aspetto che ad alcuni fa piacere mentre ad altri gamers lascia un po’ di insoddisfazione. Si tratta quasi di un videogame per nostalgici, un hack’n’slash che rende molto di più su pc, infatti con una postazione di gioco completa è possibile ottenere il meglio da questo gioco di ruolo.

Offerta Titan Quest - PlayStation 4 Miglioramenti generali dell'esperienza di gioco, come un maggior...

Supporto per più opzioni per la risoluzione, maggiore distanza della...

Horizon Zero Dawn

Uno dei giochi di ruolo come Skyrim che non lascia certo a bocca asciutta è Horizon Zero Dawn, un titolo disponibile per Playstation 4. Naturalmente bisogna rinunciare alla parte fantasy, quasi del tutto assente da questo titolo, tuttavia non mancano le creature surreali e gli scenari bizzarri. Stiamo parlando di un GDPR in cui trova spazio il sistema dell’open world, ancora più dettagliato in questa Complete Edition, dove ritrovare il protagonista Aloy e tutte le caratteristiche degli altri capitoli.

La storia è ambientata in un futuro remoto, in cui si mischiano scenari preistorici con paesaggi moderni ma decadenti, segno che la civiltà è ormai in decadenza. I pochi superstiti sono cacciati da infernali mostri metà animali metà macchine, mentre Aloy intraprende un lungo e pericoloso viaggio alla scoperta della sua identità. Nel cammino le insidie sono numerose, quindi bisognerà fare i conti con queste orrende creature e combattere fino all’ultimo sangue.

Diablo 3

Un titolo che riprende spunti tipici di Skyrim è senza dubbio Diablo 3, compatibile con il pc, Playstation 4 e Nintendo Switch. Stiamo parlando di un gioco che ormai ha quasi 6 anni, indicato come esponente di spicco del genere hack’n’slash, quindi caratterizzato da sistemi di prospettive isometriche e alcune ripetizioni che ne contraddistinguono il carattere. Ovviamente non a tutti piace, tuttavia bisogna trovare l’equilibro giusto, rendendosi conto che questo tipo di videogiochi rende di più al pc rispetto alle console moderne.

Diablo 3 è invece un gioco ben fatto, con un’ottima cura dei dettagli e un’esperienza coinvolgente, con meccaniche adeguate e un ritmo bilanciato. In questo titolo la parte action diventa predominante, con una gestione più efficiente dei colpi e una configurazione bilanciata del sistema di combattimento. In tutto si contano ben 70 livelli differenti, durante i quali la crescita del personaggio è realistica, con espansioni e modalità che consentono di partecipare a giocatori di ogni livello.

Offerta Diablo III - Eternal Collection PS4 - Other - PlayStation 4 Rise of the necromancer al comando dei poteri del sangue, delle ossa e...

Diablo III reaper of Souls Challenge la morte stessa mentre...

The Witcher 3: Wild Hunt

Se non sai quale console Nintendo comprare dovresti optare per la Nintendo Switch, in questo modo puoi giocare a The Witcher 3: Wild Hunt, uno dei migliori titoli simili a Skyrim. Ovviamente questo videogame è disponibile anche per Xbox One e pc, inoltre c’è anche la versione di The Witcher per PS4, con la possibilità di acquistare la Game of Year Edition. Quest’ultima include anche Blood and Wine e Hearts of Stone, per un cofanetto davvero entusiasmante e completo per i fan della saga di Geralt di Rivia.

The Witcher 3: Wild Hunt è indubbiamente un videogioco complesso, uno dei titoli con la migliore valutazione in assoluto da parte della critica e del pubblico. Dopo aver recuperato i suoi ricordi Geralt torna alla ricerca disperata dell’amore della sua vita, intrecciando una relazione complicata con la seconda protagonista, Ciri. La narrativa è da premiare, altrettanto vale per il sistema di combattimento e la quantità di contenuti inseriti, un aspetto che rende quasi impossibile raggiungere l’epilogo.

Offerta The Witcher III - Game Of The Year - Xbox One, Dialogo: Inglese,... Include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben...

Affronta i tuoi nemici nei panni di un esperto cacciatore di mostri,...

Fallout 4

Se sostituiamo la parte fantasy con armi più realistiche, ma al contempo sempre letali, un gioco simile a Skyrim è anche Fallout 4. Proposto per Playstation 4, pc e Xbox One, questo titolo è un open world in cui si ritrovano molti degli aspetti legati agli scenari post apocalittici, con mostri mutanti, insetti giganti e una miriade di creature davvero bizzarre. Realizzato sempre da Bethesda, il quarto capitolo della storia nucleare arriva dopo l’immenso capolavoro di Fallout 3, una sfida raccolta e su cui il team ha lavorato duro per ottenere un risultato adeguato.

In effetti Fallout 4 è un gioco sensazionale, veramente ben fatto con un’ambientazione stupenda e un combact system spettacolare. Questo action RPG si fa notare per la sua narrativa corposa, ben al di sopra del livello richiesto da un semplice sequel. Ottimo il sistema di crafting, una delle novità più apprezzate dai fan della saga, con tantissimi oggetti da recuperare e materiali per creare degli armamenti incredibili, con i quali affrontare l’ambiente cittadino post-atomico.

Fallout 4 - PlayStation 4 Fai tutto ciò che vuoi in un enorme mondo aperto con centinaia di...

Diventa ciò che vuoi essere con il sistema S.P.E.C.I.A.L., da soldato...

Nioh 2

Uno dei giochi di ruolo simili a Skyrim è Nioh 2, un action RPG uscito a marzo di quest’anno, quindi un titolo nuovo di zecca pronto per essere messo alla prova. Lo scenario è quello del Giappone, con nuove meccaniche di gioco e una grafica iperrealistica eccezionale, in cui il protagonista è un metamorfo con parti umane e altre divine. La trama rimane il fulcro del videogioco, con una struttura che non tradisce le origini e mantiene un equilibrio narrativo con il passato.

Nioh 2 è il prequel del primo capitolo, un gameplay molto intenso in cui ancora una volta l’equipe del Team Ninja fa centro e porta a casa un risultato all’altezza delle attese. La formula proposta è quella classica che si è dimostrata vincente ancora una volta, con una storia davvero importante che regge tutta la narrativa, alla quale è stata aggiunta una quantità di contenuti impressionante. I samurai e i demoni offrono un mondo bizzarro e complesso, in cui non mancano le sorprese e un combact system fenomenale.

Offerta Nioh 2 - PlayStation 4 Una storia inedita dai toni oscuri ambientata in un Giappone feudale

Sistema di gioco e combattimento rinnovato con l’introduzione dello...

Final Fantasy VII Remake

Uno dei migliori action RPG del 2020 è senza dubbio Final Fantasy VII Remake, pubblicato da Square Enix e in grado finalmente di colmare quel senso di nostalgia che crea l’attesa di un nuovo capitolo della saga. Stiamo parlando di un franchise che va avanti da 33 anni, in assoluto uno dei più longevi nel mondo del gaming. Al centro del gameplay rimane la storia originale, con l’inserimento di temi che riguardano l’ecologia e l’amicizia.

Il gruppo di protagonisti questa volta deve fermare una società senza scrupoli, che vuole distruggere il pianeta utilizzandone tutta l’energia immagazzinata all’interno. Con questo capitolo si compie un passo in direzione delle next-gen, mettendo da parte il 3D e aumentando l’azione all’interno del gioco. Final Fantasy VII Remake è sicuramente uno dei migliori giochi di avventura per PS4, un titolo entusiasmante e una degna alternativa di Skyrim.

Final Fantasy VII Remake - Standard- PlayStation 4 Final Fantasy VII Remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Nell’enorme città di Midgar, un’organizzazione anti-Shinra...

Skyrim 6: le ultime novità sulla possibile uscita

Per i fan della saga purtroppo ci sono brutte notizie, infatti le voci che giravano su una possibile uscita quest’anno di The Elder Scrolls VI sono infondate, come affermato da Bethesda. Per il nuovo action RPG ci vorranno ancora degli anni, quindi è necessario essere pazienti. Intanto è possibile scaricare nuovi aggiornamenti del quinto capitolo di Skyrim, per aggiungere avventure extra tramite la Special Edition, con equipaggiamenti mai visti e territori ancora inesplorati.