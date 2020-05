10 giochi simili a Minecraft da acquistare nel 2020

Lanciato nel 2009 come sandbox, Minecraft è un’icona nel settore videoludico, un gioco campione di incassi con circa 500 milioni di copie vendute, per quello che viene definito il capolavoro di Mojang. Disponibile per PS3 e 4, Xbox One e 360, Nintendo Switch, Wii U, pc e dispositivi mobili Android e iOS, dopo anni di crafting i titoli che ne ripropongono alcune caratteristiche sono davvero tanti. Vediamo 10 giochi simili a Minecraft con cui continuare a divertirsi per dare libero sfogo alla creatività.

Birthdays The Beginning

Lo stile grafico a blocchi fa venire subito alla mente Minecraft, tuttavia Birthdays The Beginning si concentra sulla simulazione lasciando meno spazio alla costruzione e dunque al crafting. Ovviamente è un sandbox, in cui l’obiettivo non è realizzare strutture, ma creare la vita, cercando di cominciare una nuova esperienza su un pianeta alieno a forma di cubo. Come aiutante c’è una gemma parlante, la quale fornisce indicazioni e suggerimenti preziosi per capire come muoversi.

Ad esempio, è possibile modificare l’aspetto della terra, inoltre si possono ottenere degli oggetti con i quali sortire alcuni effetti, dalla variazione del clima del pianeta alla creazione del paesaggio, per realizzare fiumi, animali e montagne. Complessivamente il titolo non è molto complicato, proponendo appena 4 livelli, allo stesso tempo offre buone meccaniche di gioco ed è un passatempo divertente per alcune ore. In alternativa è possibile operare senza restrizioni, facendo a meno dei consigli per realizzare tutto da soli.

Birthdays the Beginning - PlayStation 4 Crea ogni mondo che riesci ad immaginare, da impressionanti montagne a...

Scopri la storia di tutto mentre plasmi la vita in ogni forma e...

Tropico 5

Con Tropico 5 è possibile ampliare il concetto di crafting, infatti oltre a costruire edifici, auto e molti altri oggetti si possono gestire attività di produzione e cominciare dei commerci redditizi. Si tratta di un videogioco abbastanza complesso, in quanto offre una serie di contenuti che vanno dalla politica alla storia. Per poter superare il livello, quindi il periodo storico nel quale ci si trova, è essenziale che almeno il 50% della popolazione stia bene e sia felice.

Tra le varie ere ci sono le guerre mondiali, la Guerra Fredda e i tempi moderni, con diverse fazioni come ecologisti, capitalisti e religiosi oltre a paesi come Stati Uniti, Russia e Cina. In base ai soldi a disposizione si possono costruire banche, auto, grattacieli e molte altre cose ancora, inoltre è possibile produrre dispositivi elettronici, bevande o persino realizzare una fabbrica di cioccolato per avviare questo gustoso business. Il titolo sembra quasi riprendere il film con Will Smith, Alla Ricerca della Felicità.

Portal Knights

Un gioco simile a Minecraft è Portal Knights, compatibile con le console Playstation 4 e Xbox One. Sviluppato da 505 Games, questo titolo utilizza un sistema di gioco basato sui classici cubetti, con i quali è possibile creare una serie di oggetti e figure più o meno surreali. Erano in tanti a definirlo una semplice copia del popolare videogame di Mojang, tuttavia bisogna ammettere che è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, grazie a un lavoro certosino effettuato per differenziarsi dal popolarissimo Minecraft.

Il giocatore è abbastanza indipendente, quasi si trattasse di un open world, infatti già all’inizio è possibile creare il proprio personaggio, con un buon livello di configurazioni per una personalizzazione abbastanza elevata. Di grande importanza è l’equipaggiamento, poi il gameplay prende vita e si trasforma quasi in un gioco di ruolo a tutti gli effetti. Nella storia sono presenti oltre 30 livelli, perciò bisogna cercare di aumentare la propria esperienza per passare allo scenario successivo, per un videogioco che in generale risulta gradevole e piuttosto semplice.

Offerta Portal Knights - PlayStation 4 Viaggia attraverso una serie di mondi "sandbox" 3D generati...

Personaggi e Classi GDR da scegliere e padroneggiare

Lego Worlds

Se sei un appassionato di Minecraft allora non puoi non divertirti anche con Lego Worlds, un titolo che potrebbe definirsi un pioniere del genere. L’azienda dei mattoncini, infatti, ha basato il suo successo sulle costruzioni e la creatività, aspetti ripresi e potarti ai massimi livelli da Minecraft nel settore videoludico. Senza dubbio Lego Worlds è uno dei migliori giochi Lego per PS4, inoltre viene proposto anche per Xbox One, Nintendo Switch e naturalmente c’è una versione per pc Windows.

All’interno spicca la grafica 3D immersiva, con le modalità single e multiplayer, per una versatilità estrema in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di gioco. Il funzionamento è semplicissimo, essendo indicato per i bambini a partire da 7 anni in su, basta scovare gli attrezzi giusti e aiutare gli abitanti di questo nuovo mondo a costruire vari tipi di strutture. I mondi a disposizione sono diversi, quindi una volta terminato il lavoro è possibile proseguire verso altre misteriose destinazioni.

Prison Architect

Dopo aver partecipato alle avventure di Minecraft, giochi simili che puoi trovare altrettanto appassionanti sono titoli come Prison Architect, presente all’interno del catalogo di Steam. Nonostante lo ricordi alla lontana non è al livello di The Sims, tuttavia alcuni aspetti delle dinamiche di gioco sono riprese e inserite nel contesto di Prison Architect (se hai già acquistato The Sims scopri quali estensioni comprare per The Sims 4).

Il videogame è proposto per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e pc Windows e Mac, mentre nel gameplay è necessario impersonare un architetto alle prese con la costruzione di una prigione. La grafica è 2D e la visuale è dall’alto, un aspetto che ricorda i vecchi titoli degli anni ’80 oppure alcuni dei migliori videogiochi per Nintendo NES e altre console di retrogaming. Nel corso degli anni sono stati aggiungi moduli, funzionalità e nuovi contenuti, per un titolo divertente e simpatico con cui trascorrere il tempo libero.

Offerta Prison Architect - PlayStation 4 Condividi la tua prigione online con la community

Esplora la prigione di altri per trarre spunti utili

Elder Scrolls V: Skyrim Heartfire

Estensione del bellissimo videogioco Elder Scrolls V: Skrym, disponibile per Xbox One e PS4, Heartfire è una modalità che consente di ampliare e funzionalità di gioco. In questo modo si possono costruire case davvero realistiche, completando l’opera inserendo anche l’arredamento, ad esempio aggiungendo alcuni mobili, oggetti vari e persino degli aiutanti domestici. Il titolo di per sé permette già di realizzare alcune composizioni, estraendo materiali dalle miniere per creare armi e attrezzature.

Il gameplay nel complesso è abbastanza lungo e complicato, quindi richiede una concentrazione assoluta. Bisogna scegliere quali obiettivi tentare di raggiungere, pianificando tattiche e strategie adeguate. Questo action GDR segue il capitolo precedente, Oblivion, lasciando il giocatore libero di muoversi e seguire l’iniziativa personale. Sono in molti a indicarlo come uno dei migliori giochi di ruolo per PS4 e Xbox One, infatti nonostante sia passato qualche anno dal lancio rimane un eccellente RPG.

Offerta Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - Xbox One - [Edizione: Regno... Il gioco di ruolo di fantasia più popolare della storia

Rimasterizzato in alta definizione per Xbox One & Playstation 4

Aven Colony

Un altro ottimo city-builder in cui vengono riprese alcune meccaniche di Minecraft è Aven Colony, disponibile per Xbox One e Playstation 4. La costruzione della città però non avviene sul nostro pianeta, ma su una terra aliena, con una serie di tutorial e diverse missioni da compiere nel gameplay. Come Tropico 5 anche qui l’importanza è la felicità, perciò bisogna destreggiarsi tra la popolazione per gestire tutte le attività tipiche di una comunità.

Gli elementi in questo videogame sembrano mischiarsi, tanto che a volte sembra di stare in Minecraft, altre nella serie The Sims, altre ancora all’interno di Cities Skyline. Il titolo è stato realizzato dal team di sviluppatori di Mothership Entertainment, mentre la pubblicazione è stata affidata al famoso Team 17. In questo scenario la parte di costruzione diventa a tratti secondaria, poiché il focus è dato sulla gestione della colonia, infatti ogni aspetto della città deve offrire condizioni di vita adeguate alla popolazione.

Aven Colony - PlayStation 4 Un sistema di classificazione personale che consente di fare degli...

Modalità Sandbox con una varietà unica di mappe con una serie di...

Terraria

Un gioco come Minecraft piuttosto coinvolgente è Terraria, disponibile per console Nintendo Switch, PS3 e PS4, Xbox One e pc, ma anche uno dei migliori giochi per Nintendo 3DS. Il titolo è stato sviluppato da Re-Logic ed è un considerato un piccolo capolavoro, con la possibilità di compiere esplorazioni e costruire oggetti, edifici e combattere contro mostri e creature. La grafica è 2D, con tanti personaggi inseriti nel gameplay e una storia entusiasmante veramente ben scritta.

In particolare Terraria è un action game con un’atmosfera un po’ retrò, in grado di appassionare soprattutto i nostalgici. In questo caso il protagonista è la fantasia infatti, sebbene non ai livelli di Minecraft, è possibile godere di una certa libertà all’interno del gioco. All’inizio bisogna cercare di farsi bastare i pochi strumenti a disposizione, tentando di costruire strutture semplici rispettando le regole di crafting del videogioco. Come punto di partenza è indispensabile realizzare un rifugio, dopodiché è possibile partire all’avventura e fermarsi per mettere in piedi dei veri e propri villaggi.

Terraria Nsw- Nintendo Switch 1x game disc

Nintendo Switch - Action Game

Cities Skyline Parklife Edition

Un gioco che riprende il concetto di crafting di Minecraft è Cities Skyline Parklife Edition, proposto per Playstation 4, Xbox One e pc. In questo caso non si costruiscono rifugi o protezioni, ma veri e propri edifici per organizzare la città. L’obiettivo è ecologico, infatti bisogna cercare di mantenere la metropoli pulita, evitare l’inquinamento e assicurare il benessere della popolazione, per un titolo davvero educativo con temi di grande attualità.

Il videogioco è pubblicato da Paradox, mentre la parte di sviluppo è stata realizzata da Colossal, mischiando elementi del crafting con altri tipici dei simulatori di vita reale come The Sims. All’inizio del gameplay è necessario cominciare a creare gli edifici, tuttavia i compiti vanno ben al di là della semplice manodopera, infatti è indispensabile gestire una serie di attività, dall’amministrazione delle risorse finanziarie al coordinamento del sistema di trasporto urbano.

Cities Skylines Parklife Edition PS4 - PlayStation 4 Costruisci la città dei tuoi sogni: pianifica le reti stradali, le...

Impersona il sindaco della tua città e prendi decisioni importanti

Dragon Quest Builders 2

Tra i giochi come Minecraft Dragon Quest Builders 2 è un altro titolo che propone il crafting, offrendo tale possibilità sulla console portatile Nintendo Switch oppure su Playstation 4. Il titolo può essere definito un action RPG, sebbene allo stesso tempo rientri anche nella categoria dei sandbox, con meccaniche che richiamano questo genere di videogiochi. Le analogie con Minecraft sono diverse, tanto che i due si sono incontrati in un evento davvero speciale.

Dragon Quest Builders 2 consente di creare il proprio avatar, con un semplice programma di editing con il quale personalizzare il personaggio da utilizzare. Poi è possibile costruire edifici usando tecniche di crafting, combattere con altri esseri e interagire all’interno del gameplay. Nella storia i dettagli sono veramente tanti, infatti non è raro perdere la cognizione del tempo durante il gioco. Oltre a creare oggetti e strutture si possono anche distruggere, nonostante il livello non arrivi a quello di Minecraft, tuttavia è possibile eseguire diverse operazioni come buttare giù piante e alberi per realizzare mobili e altri oggetti.

Dragon Quest Builders 2 - Nintendo Switch DRAGON QUEST BUILDERS 2 per Nintendo Switch è un RPG in cui dovrai...

Con l'aiuto del misterioso Malroth e di altri abitanti, esplorerai...

Minecraft: novità e ultime notizie

Per i fan di Minecraft può essere difficile separarsi da questo gioco, con il rischio di sperimentare altri titoli e rimanerne delusi. Il problema non è la qualità delle altre proposte, ma il rapporto profondo che milioni di persone hanno instaurato con il mondo dei blocchi. Per quanto riguarda le ultime novità Minecraft RTX è uscito in versione beta, per fornire finalmente il supporto al ray tracing, con numerose possibilità in vista della collaborazione di Mojang con NVIDIA e Microsoft.

Le tecnologie avanzate di NVIDIA potrebbero offrire nuovi sviluppi al mondo di Minecraft, infatti oltre a un maggior livello qualitativo potrebbero essere creati nuovi scenari e venire ampliate le funzionalità. Gli aspetti su cui stanno lavorando sono la luminosità, per una grafica iperrealistica, le prestazioni e l’apparenza estetica dei blocchi. Probabilmente i mondi creati da Minecraft saranno ancora più stupefacenti nei prossimi mesi e anni, con l’auspicio che Mojang sappia come rinnovare questo videogioco per proporlo ancora a lungo.