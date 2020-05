Dolcenera canta “Imagine” e “Wannabe” al Barone Rosso Solo Flight

Ritengo Dolcenera la più completa donna nel mondo musicale italiano di oggi. Scrive testi e musica, si arrangia i brani, suona strumenti, cura tutte le sue produzioni e dal vivo è un portento per intensità emotiva. Lunedì scorso mi sono collegato con lei durante il mio Barone Rosso Solo Flight.

Nel 2011, quando iniziai a fare dirette nel mio canale (Roxy Bar Tv prima e Red Ronnie Tv ora) affermai che avrei trasmesso musica solo live o da vinili. Mi diedero del nostalgico e ridevano di me. La mia scelta era dovuta al fatto che ritenevo fosse venuto il momento di ridare “spessore” e dignità alla musica, nonché riportarla ad una fedeltà di suono che CD prima e mp3 poi hanno massacrato. La conferma mi è venuta anche recentemente da Nick Rhodes dei Duran Duran che, durante una diretta nel mio Barone Rosso Solo Flight, ha spiegato la differenza di suono tra vinile, CD e mp3.

Nel 2011 deridevano questa mia scelta, oggi il vinile ha battuto nelle vendite i CD.

All’inizio di questo periodo di arresti domiciliari, tutti i cantanti si sono scapicollati a fare dirette in continuazione per essere sul palcoscenico virtuale del web. Le loro esibizioni caserecce erano però fortemente penalizzate da connessioni e compressioni che massacravano l’audio, per non parlare del video. Fin dall’inizio mi sono espresso contrario a questo “regalare” musica di pessima qualità sonora. All’inizio questo mio pensiero è stato osteggiato, anche in una diretta di Live non è la D’Urso. Poi, piano piano, tutti gli artisti si sono resi conto che stavano sbagliando, anche perché mentre loro intrattenevano gratuitamente un paese agli arresti domiciliari, la loro arte e la musica erano completamente ignorate nelle migliaia di pagine dei vari decreti che il governo ha emanato.

Dolcenera, al contrario di tutti, non ha fatto molta attività sul web e, quando ha fatto dirette, ha sempre avuto un sistema audio professionale che permetteva di godere appieno della sua musica. Ha anche registrato un paio di brani famosi che ha pubblicato sui suoi social. Mi sono fatto mandare in alta qualità la sua versione di “Imagine” ed era mia intenzione trasmettere solo quella alla fine della conversazione in diretta. Quando però ho ascoltato la qualità audio con cui si collegava, le ho anche chiesto di fare un brano dal vivo. Ha scelto “Wannabe”, il suo ultimo singolo registrato in coppia con Laioung.

