Watermelon Sugar di Harry Styles, un messaggio importante sull’amore universale in un video estivo

Un brano leggero, Watermelon Sugar di Harry Styles, e un video ancor di più, dal sapore estivo, nascondono un messaggio importante. Harry Styles canta l’amore universale e l’importanza di piacersi per quel che si è ma anche la bellezza universalmente valida, da riconoscere in ogni essere umano.

All’interno del video del suo nuovo singolo inserisce uomini e donne, con lui coinvolti in spiaggia in egual misura in un party composto a base di anguria.

Nel video ci sono razze ed etnie differenti, forme fisiche diverse e colori della pelle diversi, uniti in un solo coro estivo.

Watermelon Sugar di Harry Styles è un inno all’estate e alla spensieratezza ma contiene anche un messaggio importante: ci chiede di sostenere l’amore, al di là ogni differenza, e ci chiede di amare e amarci così come siamo.

Il video ufficiale del nuovo singolo di Harry Styles è piaciuto in modo particolare ai fan anche per un altro motivo: nella clip, Harry Styles è immerso tra le donne dalle bellezze più varie ma le rispetta e non le considera mai oggetti del desiderio

Watermelon Sugar di Harry Styles è gioia e ottimismo, positività e voglia di divertirsi ed esce in un momento particolare in cui ci prepariamo ad assaggiare un’estate sicuramente diversa dal solito e ben lontana dagli assembramenti che il cantante inserisce nella sua clip.

A tal proposito occorre specificare subito che il video in questione è stato registrato prima dei vari decreti governativi atti a contenere i contagi da Coronavirus.

Watermelon Sugar di Harry Styles sarà in radio dal 22 maggio, già disponibile all’interno del nuovo album dell’artista, Fine Line. Già di 340 milioni di stream totali e 15 milioni di visualizzazioni al video ufficiale diretto da The Bradley & Pablo e girato a gennaio a Miami che si apre con una dedica speciale:

THIS VIDEO IS DEDICATED TO TOUCHING

MAY 18, 2020

Tastes like strawberries on a summer evenin’

And it sounds just like a song

I want more berries and that summer feelin’

It’s so wonderful and warmBreathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go withoutWatermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugarStrawberries on a summer evenin’

Baby, you’re the end of June

I want your belly and that summer feelin’

Getting washed away in youBreathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go withoutWatermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar highI just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar highTastes like strawberries on a summer evenin’

And it sounds just like a song

I want your belly and that summer feelin’

I don’t know if I could ever go withoutWatermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar (sugar) high

Watermelon sugar high (sugar)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar highI just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Watermelon sugar