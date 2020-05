The Crown 4 su Netflix a novembre e la quinta stagione in produzione nel 2021: parla il produttore Andy Harries

Se tutto va come previsto – e in questo periodo la prudenza sulle previsioni è d’obbligo – con ogni probabilità vedremo The Crown 4 a novembre su Netflix.

La quarta stagione che coprirà l’arco temporale dei governi Thatcher, undici anni dal 1979 al 1990, dovrebbe essere pronta per il debutto il prossimo autunno. Le riprese di The Crown sono terminate giusto in tempo perché la serie potesse rispettare la sua tabella di marcia: la fase di produzione è stata completata quattro giorni prima dell’entrata in vigore del lockdown nel Regno Unito il 23 marzo e la post-produzione è proseguita da remoto.

The Crown 4 su Netflix

Come ha raccontato il produttore della società The Left Bank Andy Harris partecipando ad un incontro in collegamento con Variety, il tempismo è stato fondamentale per mandare in porto la stagione. “Ci sarebbe piaciuto avere ancora qualche altro giorno” ha dichiarato Harris, ma tutto sommato è andata molto meglio che ad altre produzioni costrette a fermarsi a diversi episodi dalla fine a causa della pandemia da Coronavirus (vedi Grey’s Anatomy o NCIS, ad esempio, terminate con finali di stagione forzati). Secondo Variety, Harris ha anche confermato che The Crown 4 è attesa entro l’anno sulla piattaforma, anzi, proprio a un anno di distanza dalla precedente che era uscita il 17 novembre (qui la nostra recensione).

The Crown 4 su Netflix a novembre?

Harries ha dichiarato che la nuova stagione è “sulla buona strada” per essere rilasciata su Netflix a novembre, anche se il processo di post-produzione è stato complicato dalla necessità di lavorare in smart-working. Una volta che ci saranno poi i protocolli di sicurezza necessari per lavorare in condizioni garantite, si partirà con la produzione della quinta ed ultima stagione del period drama, presumibilmente nel maggio 2021. Di conseguenza, il capitolo conclusivo della storia del regno di Elisabetta II, con la Regina interpretata da Imelda Staunton, dovrebbe arrivare su Netflix nel 2022.

Da The Crown a White Lines

In attesa di The Crown 4 a novembre su Netflix, The Left Bank ha messo il suo sigillo anche sulla nuova serie di Alex Pina, l’eccentrico dramma ambientato a Ibiza White Lines, una co-produzione anglo-ispanica che è già in top10 sulla piattaforma in diversi Paesi. Presumibilmente, almeno nelle intenzioni del suo creatore, la serie avrà tre stagioni.