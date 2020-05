Spesa Carrefour a casa scontata con PayPal per 6 box essenziali

Nonostante la possibilità di uscire con maggiore libertà nell’attuale Fase 2, ricorrere al servizio spesa Carrefour a casa potrebbe essere ancora l’ideale per evitare luoghi affollati e perché no, ritagliarsi ancora dello spazio per se, sempre utile e non da impiegare in estenuanti file al supermercato. Il servizio era già stato messo in evidenza grazie al portale ePrice: ora torna alla ribalta grazie ad una specifica partnership tra la nota catena di negozi e PayPal.

La possibilità di ricevere la spesa Carrefour a casa è legata a 6 speciali soluzioni a cui l’azienda ha pensato. Queste corrispondono a pacchetti di prodotti già pronti e denominati come gli “Essenziali”. Ognuno di questi include al suo interno un sufficiente numero di beni che soddisfaranno le esigenze dei singoli o di intere famiglie per giorni. C’è ad esempio lo scatolo che include prodotti di mare, quello per i prodotti di terra e ancora quello bio, quello vegetariano, quello con alimenti senza glutine e ancora con soluzioni per la cura della casa e della persona. Normalmente il prezzo di ognuno di questi “essenziali” varierebbe tra i 59 e i 69 euro ma grazie alla promozione ora attiva con PayPal il costo finale dell’acquisto risulterà inferiore.

In pratica chi sceglie di ricevere la spesa Carrefour a casa in una delle soluzioni “Essenziali” e poi paga l’importo dovuto con il suo conto PayPal avrà diritto ad uno sconto sul carrello pari al 10% dell’importo dovuto. Per usufruire del risparmio, al momento della transazione, andrà inserito il codice PAYPAL10 direttamente nel campo del sito e-commerce del brand.

La speciale formula pensata per la spesa Carrefour a casa è disponibile in tutta Italia, senza alcuna limitazione territoriale e non prevede costi di spedizione, almeno in questo momento. I tempi di arrivo della merce presso la propria abitazione possono variare ma, in generale, non dovrebbero andare oltre i 2 o 3 giorni lavorativi.