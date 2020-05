Si esaltano i Samsung Galaxy S9 no brand Italia, G960FXXS9DTD7 di maggio

I Samsung Galaxy S9 no brand Italia accolgono l’aggiornamento G96*FXXS9DTD7 con la patch di sicurezza di maggio 2020, le ultime fin qui concepite da Google. Vorremmo potervi dire che si tratta della One UI 2.1, ma in realtà il pacchetto non sembra lasciare impronta diversa dalla sola patch di sicurezza (per quanto anche importante essa sia per la protezione del proprio dispositivo da minacce esterne). Le patch di maggio 2020, infatti, mettono a tacere 19 exploit dell’interfaccia proprietaria (quelle che conosciamo come ‘Samsung Vulnerabilities and Exposures).

La versione Android della release G96*FXXS9DTD7 è Android 10, con data di pubblicazione risalente al 13 maggio e livello patch di sicurezza aggiornato al 1 maggio (come vi dicevamo, non ce ne sono, al momento, di più recenti). Una volta installato l’aggiornamento non sarà più possibile effettuare il download alla versione software pregressa per via dei puntellamenti apportati ai criteri di protezione (sarebbe come fare un passo indietro volontario, cosa non contemplata). Come vi dicevamo, l’upgrade con sigla G96FXXS9DTD7 è disponibile, al momento, per i Samsung Galaxy S9 no brand Italia, ma dovrebbe esserlo a breve anche per i Galaxy S9 Plus (diciamo nel giro delle prossime ore).

Chi di voi non vuole aspettare neanche un secondo di più potrà procedere all’installazione manuale tramite il tool non ufficiale Odin (sempre che siate ben coscienti di cosa l’operazione comporta, specie se non portata a termine a dovere), scaricando il pacchetto G96*FXXS9DTD7 da questo indirizzo. I dati personali, in ogni caso, non andranno persi, ma fareste meglio ad effettuare un backup preventivo, da poter ripristinare in qualsiasi evenienza (purtroppo non sappiamo mai come possono reagire i dispositivi, specie se pieni zeppi di file). Se avete domande da farci sentitevi liberi di utilizzare il box dei commenti in basso: saremo lieti di rispondervi il prima possibile.