Si concretizza EMUI 10.1 stabile per Huawei P30 da oggi 20 maggio

Arrivano riscontri importanti in queste ore per i non pochi utenti che anche qui in Italia si ritrovano con un Huawei P30 e P30 Pro. A meno di una settimana dall’ultimo rilascio di una beta ottimizzata per EMUI 10.1, come probabilmente ricorderete tramite lo specifico articolo che abbiamo portato alla vostra attenzione, è importante evidenziare le novità ufficiali di oggi 20 maggio. La distribuzione su larga scala dell’aggiornamento definitivo per i due top di gamma 2019, infatti, a quanto pare è ad un passo.

Verso l’aggiornamento EMUI 10.1 stabile su Huawei P30 e P30 Pro

Una conferma in merito ci è arrivata direttamente dal sito Huawei Central, con cui abbiamo modo di mettere a fuoco la situazione questo mercoledì. In sostanza, dopo una lunga serie di implementazioni beta e test delle funzionalità che sono state concepite tramite l’aggiornamento in questione, Huawei ha ora deciso di chiudere questa fase beta. Almeno per quanto concerne il pubblico che nell’ultimo anno ha deciso di puntare su device come Huawei P30 e P30 Pro.

In particolare, Huawei ha iniziato a lanciare il firmware stabile di EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro in Cina, anche per coloro che in questi mesi sono diventati tester beta EMUI 10.0 e EMUI 10.1. Il pacchetto software, secondo quanto raccolto fino a questo momento, porta gli ultimi miglioramenti e modifiche concepiti ufficialmente dal firmware. I dispositivi coinvolti sono i vari Huawei P30 ELE-AL00, P30 ELE-TL00, P30 Pro VOG-AL00 e VOG-AL10, oltre a P30 Pro VOG-TL00.

La fonte citata, poi, ci dà altre anticipazioni, affermando che l’implementazione di EMUI 10.1 per gli utenti globali, in riferimento alla serie Huawei P30, potrebbe iniziare entro la fine di giugno 2020. Staremo a vedere quali saranno i primi feedback da parte di coloro che testeranno l’aggiornamento in Cina.