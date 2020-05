Rihanna ricca sfondata, Paperon de Paperoni d’Inghilterra supera la Regina Elisabetta

Rihanna ricca, tanto ricca da superare la Regina Elisabetta. L’artista barbadiana è residente a Londra da circa un anno, ma è già diventata l’artista più ricca della Nazione, addirittura più della longeva monarca che regna sui suoi sudditi dal 1953.

Riri è però la regina del denaro, almeno secondo quello che riporta il Sunday Times, con un patrimonio che conta 468 milioni di sterline. Rihanna conquista il 282° posto della classifica dei Paperone inglesi, mentre la Regina Elisabetta si posiziona al 372° posto.

Nella classifica dei più ricchi d’Inghilterra, Rihanna ha battuto la Regina ma anche tanti colleghi dalla carriera ben più lunga, come Ed Sheeran, Elton John, Mick Jagger e Adele, che era già stata classificata come una delle artiste più abbienti del Regno Unito, con la messa a segno di tour milionari per ogni album rilasciato.

L’impegno imprenditoriale di Rihanna

Com’è noto, Rihanna non è solo una cantante ma è anche un’imprenditrice di successo. La sua linea, Fenty, è stata lanciata qualche anno fa e continua a mietere successo nel campo della cosmesi ma anche in quello della lingerie, oltre a essere simbolo di emancipazione femminile in tutto il mondo. A dimostrare l’apprezzamento del pubblico per Rihanna, ci sono anche gli oltre 82 milioni di follower presenti su Instagram.

La società, di cui Rihanna detiene il 15%, vale 3 miliardi di dollari. L’artista è inoltre testimonial ufficiale del marchio. Il successo del marchio è legato anche alla collaborazione con LVMH, alla quale fanno capo Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs e Dior. Stando a quanto riporta Forbes, le entrate dei primi 15 mesi della Fenty Beauty ammonterebbero a circa 570 milioni di dollari, introiti che sono in gran parte dovuti all’attività di influencer di Riri. In questi mesi, Rihanna è stata impegnata anche sul fronte della solidarietà, con la donazione di 5 milioni di dollari a sostegno della lotta al COVID-19.