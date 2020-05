Problemi Call of Duty Warzone: anche oggi 20 maggio non funziona il Battle Royale

Sono ancora problemi Call of Duty Modern Warfare e della sua Battaglia Reale Warzone a tormentare le sessioni di gaming degli appassionati nella giornata di oggi, 20 maggio 2020. Sì perché, come già successo nel recente passato, le ultime incarnazioni della celebre saga sparacchina di Activision stanno dando numerosi grattacapi ai soldati virtuali su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, dal PC alle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft – quindi PlayStation 4 e Xbox One. Più nello specifico, in data odierna, sul portale Downdetector gli utenti stanno segnalando malfunzionamenti dei server e difficoltà nell’accedere al proprio profilo. La mancata possibilità di eseguire le partire in multiplayer online tocca il 91% delle segnalazioni totali – che al momento in cui vi scrivo sono oltre 300 -, mentre la restante percentuale si interessa al log-in in game.

I recenti problemi Call of Duty Warzone e del titolo principale – che si propone come una sorta di soft reboot ad opera di Infinity Ward – sono di certo già noti alla software house americana e al publisher Activision, già al lavoro per risolverli e permettere così all’ampia community di fan di poter tornare ad impugnare il pad o a combattere facendo affidamento sull’accoppiata mouse e tastiera. Non sappiamo quando tutto sarà risolto, e neppure se la situazione andrà a prolungarsi nel tempo come avvenuto nella prima settimana di maggio.

Ricordiamo che, al netto dei problemi, l’uscita di Call of Duty Warzone ha colpito positivamente tanto la stampa quanto il pubblico. Il titolo può essere scaricato da tutti come free-to-play su PC, PS4 e Xbox One. Senza costi, è quindi possibile combattere su un’ampia mappa che richiama alcune delle location più iconiche di CoD. Per altro con meccaniche che reinterpretano quelle classiche dei Battle Royale. Anche voi siete tra quelli che stanno riscontrando problemi sui server di Call of Duty?