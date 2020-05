Meno di 25 euro per la Fire Stick Amazon con comandi vocali Alexa dal 20 maggio

Da oggi 20 maggio c’è un motivo in più per acquistare la Fire Stick Amazon con telecomando che risponde ai comandi vocali Alexa. il suo prezzo è decisamente scontato sullo store di Bezos in queste ore e lo sarà almeno fino a quando non ne finiranno le scorte. Vista l’estrema convenienza attuale c’è solo da mettere in conto un tempo di attesa per il dispositivo davvero importante ma era inevitabile che in molti si fiondassero appunto sulla promozione.

Il prezzo dell’Amazon Fire Stick è ora di 24,99 euro, con un o sconto considerevole di 15 euro rispetto a quello iniziale di 40 euro. Naturalmente la ricezione di questo prodotto non prevede costi di spedizione e la consegna dello stesso può avvenire solo in Italia e Città del Vaticano e non all’estero.

I punti di forza innegabili della nuova Fire Stick Amazon, nella sua versione con telecomando che integra Alexa, si riferiscono proprio all’utilizzo dell’assistente vocale. In pratica, possono essere impartiti con la voce i comandi di riproduzione, come quelli che ad esempio riguardano l’avvio di un video su YouTube ma anche di una serie su Netflix e ancora di un nuovo film su Disney Plus. Naturalmente poi, sempre con lo stesso strumento del telecomando, possono essere impartiti degli ordini utili per la domotica di casa, come quelli relativi al livello di luminosità della luce, per la gestione della climatizzazione della casa, per l’impostazione di timer e molto altro ancora.

Si accennava, ad inizio articolo, al risparmio notevole sul prezzo della Fire Stick Amazon in queste ore ma contemporaneamente anche ai tempi di consegna del prodotto. Almeno al momento di questa pubblicazione, chi ordina la preziosa alleata delle TV non smart dovrà attendere per la consegna fino al prossimo 8 giugno. Nelle prossime ore, questo range temporale potrebbe ulteriormente aumentare se, come prevedibile, l’adesione alla promozione continuerà ad essere elevatissima.