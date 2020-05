La volta di Honor X10 5G, perfetto per le fotografie notturne

Oggi 20 maggio è stato il giorno di presentazione di Honor X10 5G, un dispositivo di fascia media arricchito dal supporto agli standard di rete 5G per la presenza a bordo del processore Kirin 820 5G. Non ci sono i servizi Google, vogliamo premettervelo, ma le specifiche tecniche sono di quelle che lasciano il segno per un dispositivo di questa categoria. Come riportato da ‘fonearena.com‘, Honor X10 5G integra uno schermo curvo 2,5D LCD da 6.63 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate 90Hz e formato 20:9. I tagli di RAM disponibili sono da 6 e 8GB LPDDR4x, con storage da 64 e 128GB (espandibile tramite NM card fino a 256GB).

Parliamo di uno smartphone dual SIM ibrido, con connettività 5G SA/NSA, WiFi 802.11 ac dualband, Bluetooth 5.1, GPS e USB-C. Il lettore di impronte digitali pure è incluso, con disposizione laterale, mentre la fotocamera frontale, di tipo pop-up, ha una risoluzione di 16MP (apertura f/2.2). La fotocamera posteriore di Honor X10 5G include i seguenti sensori: Sony IMX600 da 40MP (RYYB, apertura f/1.8), grandangolare da 8MP (apertura f/2.4), macro da 2MP (4cm, apertura f/2.4), Super Night Scene 2.0 (una particolare modalità che spinge il parametro ISO fino a 153600), AIS ed un’esposizione fino a 30 secondi. Le dimensioni generali sono pari a 163,7×76,5×8,8mm (peso di 203 gr.), ed il sistema operativo di riferimento è Android 10 con Magic UI 3.1.1 (senza i servizi Google, sostituiti dai Huawei Mobile Services e da AppGallery in qualità di store ufficiale proprietario da cui scaricare le applicazioni ed i servizi desiderati).

La batteria di Honor X10 5G ha una capacità di 4300mAh con ricarica rapida a 22,5W. Honor X10 5G verrà venduto sul mercato cinese nelle colorazioni Racing Blue, Light Speed Silver, Burning Power Orange e Speed Black dal 26 maggio, al prezzo di 244, 282 e 308 euro circa (al cambio attuale) per i modelli 6/64GB, 6/128GB e 8/128GB.