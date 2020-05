Jude Law papà per la sesta volta, le foto della moglie Phillipa Coan incinta

Jude Law papà. Di nuovo. L’attore di The New Pope, come scrive il Daily Mail, è in attesa del sesto figlio, nonché il primo per la neo moglie Phillipa Coan. Lo confermano gli scatti divulgati dallo stesso giornale britannico.

La coppia, sposata dal 2 maggio 2019, è stata vista in giro a Londra mentre facevano delle spese. Lei, una psicologa comportamentale, mostrava il pancione in bella vista. “Jude e Phillipa sono incredibilmente felici insieme e sono entusiasti di allargare la famiglia e del nuovo arrivo”, ha dichiarato la solita fonte interna al Daiy Mail.

I due stanno insieme dal 2015, quando vennero sorpresi insieme all’Hay Literary Festival. Jude Law aveva dichiarato di sentirsi molto fortunato, non nascondendo il desiderio di poter allargare la sua già numerosa famiglia: “Sarebbe meraviglioso avere altri figli. Sono fortunato a stare insieme a una persona con cui mi diverto più di quanto abbia mai fatto in vita mia e di cui sono follemente innamorato.”

Jude Law papà già di cinque figli, avuti da tre donne diverse. Dal matrimonio con l’attrice e designer Sadie Frost, con cui è rimasto sposato dal 1997 al 2003, la star ha avuto Rafferty di 23 anni, Iris di 19, e Rudy di 17. Poi, dalla relazione con la modella Samantha Burke, è nata Sophia che ha 11 anni. E, infine, c’è Ada, anche lei nata da una breve relazione con la cantautrice Catherine Harding, conosciuta sul set del film Spy, nel 2015.

La vita privata di Jude Law, 47 anni, è stata spesso sotto ai riflettori. Soprattutto durante il periodo della sua storia con Sienna Miller, che lasciò quando scoprì che lui aveva avuto una relazione con la baby sitter dei bambini nel 2006. Quando il fatto divenne di dominio pubblico, l’attore si scusò pubblicamente per aver ferito la sua compagna e le persone a loro vicine.

Voglio pubblicamente scusarsi con Sienna e le nostre rispettive famiglie per il dolore che ho causato. Non ci sono scuse per le mie azioni di cui mi pento sinceramente. Chiedo di rispettare la nostra privacy in questo momento così difficile.

Al contrario, Jude a Philippa sono molto riservati, infatti il matrimonio aveva colto tutti di sorpresa. E anche la scoperta della gravidanza di lei, 32 anni, ha creato una grande meraviglia tra i fan dell’attore.

Jude Law è reduce da The New Pope, serie sequel di The Young Pope, creata e diretta da Paolo Sorrentino. Prossimamente lo vedremo in The Third Day, miniserie scritta da Dennis Kelly che sarà trasmessa su HBO nell’autunno 2020.