In Vis a Vis: El Oasis la rivelazione su Zulema che segnerà il destino del personaggio

Non è ancora disponibile in Italia e non lo sarà prima che termini la programmazione in anteprima in Spagna, ma Vis a Vis: El Oasis sta già dividendo il pubblico spagnolo e certamente avrà lo stesso effetto su quello degli altri paesi che la vedranno – probabilmente nei prossimi mesi – su Netflix.

La nuova serie, di fatto un sequel dell’originale, è ambientata fuori dal carcere e pensata come l’ultimo saluto alle due protagoniste, un finale per la loro storia criminale e umana, che però non ha convinto il pubblico procurando diverse critiche al creatore Ivan Escobar.

Proprio l’intento di dire addio a Macarena e Zulema (Maggie Civantos e Najwa Nimri) fa pensare che l’epilogo di Vis a Vis: El Oasis, ultima stagione dell’intera saga carceraria, possa essere tragico.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel quinto episodio della serie, infatti, una rivelazione su Zulema sembra essere il preludio a quella che sarà la sua fine: uno dei flashback della serie, che procede su diversi livelli temporali, mostra Zulema fare una tac al cervello, il cui risultato è drammatico. L’esame diagnostico ha accertato che la Zahir ha un tumore al cervello: la massa ha già creato delle metastasi e non può essere operata. Le restano solo alcuni mesi di vita, che ovviamente Zulema intende godersi al massimo. Proprio questa consapevolezza di avere poco tempo l’ha spinta ad iniziare l’ultima avventura criminale con Macarena.

Non c’è da stupirsi, d’altronde, che il finale di Vis a Vis: El Oasis riservi la morte a Zulema. Lo aveva lasciato intendere la stessa interprete Najwa Nimri, quando presentando la serie in merito al suo personaggio aveva detto che “dopo aver vissuto in modo così forte, puoi soltanto morire“. Non prima, però, di aver tentato l’ultimo grande colpo, il furto di una tiara di diamanti ad un narcotrafficante. E di aver regolato i conti in sospeso con l’eterna rivale/partner Macarena.

Questo spin-off riporta in scena anche altri personaggi della serie originale, come Saray (Alba Flores, la Nairobi de La Casa di Carta) e Carlos Sandoval (Ramiro Blas): proprio quest’ultimo si rivela un personaggio centrale nella trama di Vis a Vis: El Oasis, nonostante sia morto nella quarta stagione della serie madre.