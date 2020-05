In offerta speciale Amazon Echo Dot, Plus, Show e Show 5 il 20 maggio

Probabilmente non ve lo sareste nemmeno aspettato, ma ci sono tanti smart speaker Amazon Echo in offerta oggi 20 maggio: Amazon Echo Dot (3ª generazione), Echo Plus (2ª generazione), Echo Show 5 e Echo Show (2ª generazione), oltre che il dongle Fire TV Stick a 24,99 euro (di cui vi abbiamo parlato singolarmente in questo articolo). Amazon Echo Dot (3ª generazione) corrisponde al modello base degli smart speaker dell’e-commerce di Jeff Bezos, vostro a 34,99 euro (integrazione con l’assistente digitale proprietario Alexa e tessuto antracite, con disponibilità alla stessa cifra anche di altre colorazioni). Il prezzo di listino è di 59,99 euro, fermo restando che in alcune altre occasioni è stato possibile portarlo a casa a 19,99 euro.

Amazon Echo Plus (2ª generazione) sfoggia un suono di ottima qualità: potrete fare vostro quello in tessuto antracite + la Lampadina Philips Hue White a 99,99 euro, in luogo dei 149,99 euro solitamente richiesti per il bundle. Per restare sempre in contatto con Alexa ci sarebbe da prendere in considerazione anche Amazon Echo Show 5, molto comodo in quanto dotato di un pratico display per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni più importanti. Nell’opzione di colore nera, lo smart speaker ha un prezzo in offerta oggi 20 maggio di 69,99 euro (invece di 89,99 euro).

Infine vi parliamo di Amazon Echo Show (2ª generazione), che non ha certamente bisogno di presentazioni: senza perderci in chiacchiere passiamo subito alla cifra in sconto, pari a 199,99 euro, con un risparmio di 30 euro sul listino originale, di 229,99 euro). Come potete vedere dai singoli box, la disponibilità dei prodotti è immediata, e potrete, peraltro, anche scegliere colorazioni diverse conservando l’offerta. La consegna veloce è garantita, così come tutti i vantaggi di Amazon Prime. Nonostante questo, vi consigliamo di non perdere troppo tempo se interessati.