Il compleanno di Al Bano in un selfie con Loredana Lecciso

Il compleanno di Al Bano, oggi 20 maggio, arriva con la ritrovata felicità con la showgirl Loredana Lecciso che gli ha dedicato i suoi auguri speciali sui social.

Il cantautore pugliese spegne 77 candeline fatte di musica, cinema e una certa dose di gossip. Abbiamo tutti chiacchierato a lungo quest’anno, quando Al Bano è stato ospite al Festival di Sanremo 2020 insieme alla ex moglie Romina Power per presentare il nuovo singolo Cogli L’Attimo e per intonare un medley dei grandi classici del duo artistico.

Loredana Lecciso ha da poco confessato la sua ritrovata serenità dopo esser ritornata a Cellino San Marco per ricominciare la sua relazione con il cantautore pugliese, che in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha confermato il ritorno della ex compagna.

I due, infatti, hanno trascorso la quarantena nelle tenute del cantautore che all’Adnkronos, addirittura, aveva riferito che la sua relazione con Loredana Lecciso si è riaccesa da almeno 4 anni.

Niente di sorprendente, quindi, nel selfie che la showgirl ha postato sui social insieme ad Al Bano Carrisi con un semplice messaggio: “Buon compleanno Al”, ricevendo il feedback positivo dei follower.

Nessun attrito con Romina, dice Al Bano: i rapporti sono ottimi e nessuno ha preso le distanze, semplicemente – a quanto pare – ognuno ha ripreso la propria vita.

Il compleanno di Al Bano è celebrato anche dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che ha scritto una lettera al cantautore pugliese in cui riflette sulla difficile coniugazione tra amico e giornalista: quando Alessi riportò la notizia della fine della relazione con Romina Power il cantautore lo chiamò e gli disse di star passando un brutto periodo.

“Mi sentii in colpa”, scrive Alessi: “Il lavoro di giornalista a volte si scontra con quello di amico, non sempre le due posizioni vanno d’accordo“. Oggi sembra tutto passato: il compleanno di Al Bano è in quella foto che mostra un ritratto di serenità.