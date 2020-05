Fortnite non funziona: server offline per l’aggiornamento del 20 maggio

Fortnite non funziona oggi, mercoledì 20 maggio 2020. Già di prima mattina sono tantissimi i fan dell’esperienza sparatutto a marchio Epic Games a lamentare problemi nella connessione ai server del gioco. Segnalazioni che però non devono assolutamente farvi allarmare, perché in data odierna il team di sviluppo americano ha intenzione di arricchire il titolo andando a rilasciare un nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android. Nello specifico, si tratta dell’update 12.60, a lungo chiacchierato in rete e ora finalmente in dirittura d’arrivo.

Di conseguenza, per permettere alla software house di effettuare con tutta calma il rilascio dell’aggiornamento, Fortnite non funziona a partire dalle 8:00 di mattina, rendendo impossibile giocare mentre i server che ospitano i nostri intensi match online vengono tirati a lucido in vista dell’update. Come da tradizione, la fase di manutenzione dovrebbe durare qualche ora, e molto probabilmente sarà possibile tornare a sparare impugnando il nostro fedele pad tra le 11:00 e le 13:00. Stando a quanto dichiarato dai ragazzi di Epic, l’aggiornamento 12.60 di Fortnite sarà l’ultimo della Stagione 2 e non dovrebbe apportare grossi cambiamenti. Si tratta infatti di un update che prepara il terreno al prossimo evento – chiamato Doomsday – e soprattutto fa strada all’attesissima Stagione 3 – per cui circolano già presunti leak su attività e tema, probabilmente acquatico.

Mentre allo stato attuale Fortnite non funziona, verso metà mattinata arriverà il changelog dell’aggiornamento 12.60, con tutte le piccole novità apportate a Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo. Non vi resta quindi che monitorare il sito ufficiale della produzione – a questo indirizzo – per scoprirle tutte in attesa che i server tornino operativi su personal computer, console di ultima generazione e dispositivi mobile. Intanto sapevate che è stata scoperta una truffa ai danni degli utenti legata alle skin gratis del gioco?