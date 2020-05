Federico Zampaglione papà? Le ultime dichiarazioni del leader dei Tiromancino

Federico Zampaglione papà. Questo sarebbe il desiderio del leader dei Tiromancino, già genitore di Linda, che starebbe pensando di allargare la famiglia con la compagna e attrice Giglia Marra.

Il matrimonio rimandato per Coronavirus

La coppia avrebbe dovuto convolare a giuste nozze prima che scoppiasse la pandemia, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare l’evento per cause di forza maggiore. Stando a quanto dichiarato dall’artista, i due avevano scelto anche il mese, quello di agosto, con la location, situata in Puglia.

Il tempo per progettare il matrimonio, ora, non manca. La cerimonia dovrebbe tenersi in chiesa, alla presenza di numerosi amici. Ottimo anche il rapporto con l’unica figlia Linda, che Zampaglione ha avuto dalla precedente relazione con Claudia Gerini.

L’amore con Giglia risale a quattro anni fa

Il loro legame prosegue ormai da anni, dopo l’incontro in un locale che ha segnato l’inizio di qualcosa di molto importante. Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno trascorso la quarantena insieme, con l’artista romano che spesso ha accusato la compagna di essere una maniaca dell’ordine, e hanno iniziato a lavorare per l’arrivo di un figlio.

La famiglia di Federico Zampaglione potrebbe allargarsi molto presto, con una sorellina o fratellino per Linda che, in questa quarantena, ha trascorso lontano dal papà per cause di forza maggiore. L’artista è stato una presenza costante sui social, per intrattenere i fan in periodo di lockdown.

Il lieto evento potrebbe anche portare nuova musica, con un album che potrebbe arrivare presto e al quale il gruppo starebbe già lavorando. I Tiromancino vengono dal rilascio di un album celebrativo, nel quale hanno inserito alcuni duetti con diversi dei maggiori artisti italiani, tra cui Tiziano Ferro e Biagio Antonacci. Il disco è stato supportato da un lungo tour, nella quale è stata compresa una leg molto speciale con l’orchestra.