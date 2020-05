Confezione iPhone 12 senza cuffie? Strategia discutibile per Apple

Potrebbe davvero accadere: nella confezione originale dei futuri iPhone 12 non ci sarebbe posto per le cuffie con fili, quelle che da sempre accompagnano il packaging di qualsiasi smartphone di fascia bassa, media ma soprattutto elevata. Non si tratterebbe di una dimenticanza di Apple (figuriamoci) ma di una strategia ben precisa pensata da Tim Cook e da tutto il suo entourage. In pratica, saremmo al cospetto di un piano (a dir poco subdolo a dire la verità) per spingere i clienti verso l’acquisto degli AirPods e Air Pods Pro.

Ad essere quasi certo di una simile strategia è il ben noto analista Min-Chi Kuo, non certo nuovo ad anticipazioni sui prodotti Apple negli ultimi anni (molto spesso anche confermati dalla realtà dei fatti). Secondo l’esperto, in effetti, la mossa di Apple sarebbe chiara e semplice: non inserendo le classiche cuffie con fili nella confezione di vendita dei prossimi iPhone 12, i potenziali acquirenti di tutto il mondo saranno fortemente spinti ad acquistare i nuovi melafonini in abbinamento proprio con gli AirPods.

Certamente la strategia rischia di essere indigesta ai più. Ognuna delle 4 varianti dei prossimi probabili iPhone 12 (iPhone 12 e 12 Max ma anche iPhone 12 Pro e Pro Max), come al solito, non costeranno poco. Pensare dunque alla delusione di un nuovo possessore di un iPhone nel suo primo unboxing del nuovo melafonino senza cuffie fa sorridere e riflettere allo stesso tempo. I clienti dell’azienda di Cupertino vecchi e nuovi rischiano di vedersi più che costretti a nuove scelte di acquisto e a spese non previste in un primo momento (per quanto questo sarebbe l’esatto scopo di Apple).

C’è da dire, tuttavia, che lo stesso analista Kuo prevede che, se l’acquisto degli AirPods sarà quanto meno forzato con i prossimi iPhone 12, almeno gli attuali auricolari senza fili inizieranno a costare di meno dall’autunno, prima del loro pensionamento con un nuovi modelli in lancio nel 2021.