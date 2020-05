Come chiedere riesame bonus 600 euro INPS con mail, pure via comando Produci documentazione

Non pochi italiani sono alle prese con la procedura di riesame della domanda del bonus 600 euro INPS. A partire dallo scorso weekend, molti di quelli che visualizzavano la loro richiesta ancora “in attesa di esito” si sono visti quest’ultima respinta. Di qui le prime indicazioni dell’ente previdenziale che, come pure riportato, segnalava come fosse necessario rivolgersi (via telefono) alla propria sede provinciale di riferimento per tentare di superare la problematica (sempre nel caso ogni requisito della richiesta fosse stato comunque soddisfatto).

Nelle ultime ore, sempre l’INPS ha chiarito che esiste anche un’altra via per richiedere il riesame del bonus 600 euro e questa passa per una mail alla quale recapitare proprio la personale richiesta di rivalutazione. Il recapito di riferimento non sarà uguale per tutti i cittadini interessati alla proceduta ma questo varierà sulla base della sede di riferimento territoriale dell’ente. Fermo restando che l’indirizzo di posta elettronica, nella sua struttura, sarà riesamebonus600.nomesede@inps.it, questo dovrà essere personalizzato di volta in volta con il nome della sede locale alla quale si è associati.

Oltre al riesame della domanda del bonus 600 euro INPS via mail, va anche chiarito che all’interno del cassetto previdenziale dei singoli contribuenti è apparso, da qualche ora, anche un comando denominato “Produci documentazione”. Quest’ultimo avrebbe proprio lo scopo di far rivalutare la domanda dopo l’inoltro di specifici documenti che attestino, ad esempio, contratti lavorativi recenti e anche l’appartenenza della realtà lavorativa nella quale si è prestato servizio ad un determinato codice ATECO (in quest’ultimo caso, il riferimento particolare è soprattutto al settore turismo). Peccato che in molti, sul profilo Twitter dell’ente previdenziale, sottolineino come l’opzione in se non funziona sempre correttamente, anzi restituisce un codice di errore. Probabilmente la funzione dovrà essere rivista e fino a quel momento, l’indirizzo mail già segnalato sarà l’unica strada percorribile proprio per la richiesta del riesame.