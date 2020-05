Audio 3D su PS5: Sony promette l’evoluzione del suono su next-gen

Si chiama PS5 il sogno – non troppo – proibito di tutti gli appassionati di videogiochi. E soprattutto di quelli che si sono sempre dichiarati fedelissimi di casa PlayStation. Entro la fine dell’anno, Sony lancerà infatti la sua nuova console, destinata non solo a definire la next-gen del gaming, ma anche a scontrarsi inevitabilmente con la rivale Xbox Series X, realizzata dall’altro gigante dell’industria: Microsoft. PlayStation 5, in uscita per le festività natalizie del 2020, promette di essere una macchina da gioco per certi versi rivoluzionaria, a tutto vantaggio di utenti e sviluppatori.

Se è vero che alla pubblicazione delle specifiche tecniche ufficiali di PS5 abbiamo imparato che il suo SSD permetterà caricamenti velocissimi e un dettaglio grafico che potrebbe avvicinarsi a quanto visto nella recente tech demo dell’Unreal Engine 5, allo stesso modo oggi andiamo ad apprendere che la “grande S” ha intenzione di far evolvere anche il comparto audio. La console next-gen nipponica vanterà infatti una tecnologia Audio 3D, tanto da essere stata definita “una evoluzione del suono nei videogiochi” nel corso dell’ultima riunione con gli azionisti di Sony. L’informazione è stata poi riportata dal sito GameSpot:

Installando un chip per l’Audio 3D abbiamo reso possibile la riproduzione di un’esperienza sonora tridimensionale di grande impatto, con sfumature molto diverse tra loro e tutte estremamente sofisticate. I giocatori potranno sentire i suoni in qualsiasi direzione, un suono avvolgente capace di spostarsi da davanti a dietro, da sopra a sotto ed avvolgere completamente gli utenti.

Il chip audio 3D di PS5 affiancato al nuovo controller – il DualSense, di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo – e al già citato SSD, permetterà di vivere quelle che sono state definite “esperienze impossibili da creare fino ad oggi”. Insomma, le aspettative sono fisiologicamente altissime: ne sapremo di più quando la console sarà presentata ufficialmente, forse a giugno stando alle ultime indiscrezioni.