Arriva il libro di ricette di Friends, per cucinare come Monica e mangiare come Joey

Non solo lo speciale tv per HBO col cast al completo: a settembre esce anche il ricettario di Friends, un libro che includerà oltre cinquanta ricette ispirate alla serie, che ha avuto spesso la cucina al centro di alcune trame a fare da collante tra i protagonisti.

D’altronde Monica è diventata una chef nel corso delle stagioni, oltre ad avere sempre cucinato per tutti, Joey ha eletto il cibo a piacere della vita assoluto (insieme al sesso), Chandler ha superato il suo atavico odio per la cena del Ringraziamento grazie a Monica che infila la testa in un tacchino per farlo divertire e in generale la cucina di casa Geller è stata il maggior punto di incontro per il gruppo, insieme al Central Perk, ovviamente.

Friends: The Official Cookbook è pensato per raccogliere una varietà di ricette adatte a tutti, dagli esperti ai principianti, con un ampio ventaglio di proposte per antipasti, primi e secondi piatti, bevande e dessert. I piatti hanno ovviamente un riferimento alla serie: c’è il menù del “Friendsgiving” di Monica, il celebre trifle con manzo e piselli di Rachel (che nella serie incolla due pagine del libro di ricette e finisce per mescolare zuppa inglese e carne!), le patatine fritte amate da Joey, i “Biscotti della nonna di Phoebe” e il panino di Ross con gli avanzi del Ringraziamento.

Oltre alle ricette, il libro contiene fotografie a colori per rendere omaggio alle scene iconiche della serie dedicate ai momenti relativi al cibo, per un totale di 144 pagine. Friends: The Official Cookbook è già disponibile in pre-order su Amazon (con possibilità di spedizione anche per l’Italia), ma uscirà solo il 22 settembre.

In quel periodo potrebbe arrivare anche l’atteso speciale col cast di Friends per HBO Max, il servizio streaming di WarnerMedia e HBO che contiene nel suo catalogo tutte le stagioni della serie. Rimandata a causa della pandemia, la reunion di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry negli studi della Warner per ricordare gli anni della serie potrebbe essere girata alla fine dell’estate, secondo quanto ha anticipato la Kudrow.