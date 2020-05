Uscita iPhone 12 solo ad ottobre? La lunga coda del Covid-19

Sembra sempre più probabile che l’usicta dell’iPhone 12 sarà rimandata nel corso dell’autunno 2020. Apple non sarebbe in grado di rispettare i suoi tempi tradizionali per il lancio del dispositivo e dunque gli appassionati fan dell’azienda di Cupertino dovrebbero dover attendere più del dovuto per la nuova linea top di gamma.

La notizia è riportata in queste ore da alcuni siti di settore come AppleInsider che hanno riportato pure le anticipazioni di un leaker noto come Jon Prosser. Quest’ultimo non avrebbe alcun dubbio nel confermare che il prossimo iPhone 12 non sarebbe pronto per il canonico lancio dei primi giorni di settembre. Piuttosto, l’evento di presentazione dovrebbe avere luogo solo nel mese di ottobre, magari anche all’inizio. La commercializzazione dei melafonini seguirebbe poi di qualche settimana.

Inutile negarlo: il più che probabile ritardo nell’uscira del prossimo iPhone 12 ha a che fare naturalmente con l’attuale pandemia Covid-19 che ancora colpisce buona parte del globo. Sebbene le fabbriche partner di Apple cinese, quelle deputate alla produzione dei melafonini e non da ultimo anche del prossimo iPhone 12, siano state riaperte da qualche tempo, il blocco maturato tra fine inverno e inizio primavera ha seminato i suoi frutti. Alla catena di assemblaggio servirà di certo del tempo maggiore per rendere disponibili i dispositivi di Cupertino proprio per la vendita.

Nelle ultime settimane, le anticipazioni riferite proprio ai nuovi iPhone 12 non sono mancate. Sembra abbastanza chiaro che i modelli di punta, per questo 2020, saranno ben 4, così denominati: iPhone 12 e iPhone 12 Max saranno quelli “di base” mentre gli iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno, al contrario, quelli premium (in assoluto) per il 2020. I secondi beneficeranno di maggiore RAM di una tripla fotocamera e di un display Retina evoluto e migliorato rispetto ai primi. Anche il design farà la differenza con l’acciaio inossidabile utilizzato solo per i secondi esemplari.