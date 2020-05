Tutti gli episodi di Hannibal su Netflix a giugno: c’é speranza per una quarta stagione?

È in arrivo Hannibal su Netflix, uno dei thriller psicologici più apprezzati nel panorama televisivo degli ultimi anni. Ideata da Bryan Fuller nel 2013, lo show segue le gesta del noto serial killer nato dalla penna di Thomas Harris all’inizio della sua collaborazione con l’FBI, in particolare si concentra sul rapporto con Will Graham, profiler che ha un modo unico di entrare nella mente degli assassini.

Hannibal è andato in onda per sole tre stagioni sul network americano NBC, ma in breve tempo è riuscito a crearsi un grandissimo esercito di fan sparsi in tutto il mondo. Nonostante avesse ricevuto il plauso della critica, la serie si è dovuta subire anche delle critiche per l’eccessiva violenza visiva per un programma che andava in onda in prima serata. Con Hannibal, Fuller ha messo in scena uno spettacolo intelligente e sofisticato, in grado di indagare negli animi più tetri dell’essere umano, affrontando temi oscuri e contorti, grazie anche un’ottima fotografia e la cura per i dettagli macabri.

I fan hanno seguito con passione il rapporto complesso tra l’illustre psichiatra e criminale Hannibal Lecter e il profiler dell’FBI Will Graham. Quest’ultimo è dotato di una profonda empatia che gli permette di entrare nella mente dei serial killer come nessun altro. Tuttavia, col passare del tempo, questa sua abilità ha iniziato a giocare crudelmente con la sua immaginazione, trascinandolo vicino al confine che divide follia e realtà. Al fine di riportare equilibrio, Will viene affiancata dallo psichiatra Hannibal Lecter, ignorando che dietro una mente geniale si nasconde una figura diversa e malsana. Inizia così un gioco del gatto e del topo tra due uomini brillanti che si studiano a vicenda fino ad arrivare al punto di non ritorno.

Negli anni seguenti, la notizia di un possibile revival di Hannibal è balzata più volte online, ma finora non ci sono stati sviluppi concreti. Gli attori protagonisti, Mads Mikkelsen e Hugh Dancy, si sono comunque detti pronti a tornare nei panni dei loro alter ego, qualora ci fosse la possibilità. Nel cast della serie anche Caroline Dhavernas, Laurence Fishburne, Scott Thompson, Aaron Abrams, Gillian Anderson e Hettienne Park.

A quanto pare, il problema basilare riguarda i diritti d’autore. Sia Netflix che Amazon erano interessate ad acquistare la serie, ma la prima non aveva il permesso di trasmissione e la seconda ha chiesto a Fuller dei tempi troppo lunghi. Dall’agosto 2017, i diritti di trasmissione non sono più in mano ad Amazon. Ovviamente tutto dipenderà dal numero di visualizzazioni e di download della serie tv; se la richiesta sarà elevata, il colosso Netflix potrà pensare a un’eventuale acquisizione.

Ciascuna delle tre stagioni di Hannibal si compone di 13 episodi, per un totale di 39 episodi. La data fissata per l’arrivo di Hannibal su Netflix è il 5 giugno. Al momento la notizia si riferisce solo agli Stati Uniti, pertanto non è ancora chiaro se la serie tv sarà disponibile anche in Italia sulla stessa piattaforma.