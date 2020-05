Tutte le novità della MIUI 12, smartphone compatibili e tempi di aggiornamento

L’interfaccia software MIUI 12 è stata ufficializzata proprio oggi 19 maggio. Sono chiari ora tutti i punti di forza del nuovo aggiornamento software partorito da Xiaomi e anche la lista dei dispositivi compatibili e i loro tempi di aggiornamento.

Le novità della MIUI 12

Le novità messe in campo dagli sviluppatori non sono poche e riguardano in particolar modo la privacy e dunque la sicurezza dei dati degli utenti ma anche nuove funzionalità a disposizione dei possessori degli smartphone abilitati.

Tutti i cambiamenti possono essere così sintetizzati ed elencati:

maggiore controllo per le autorizzazioni concesse alle app;

concesse alle app; notifiche lampeggianti nella barra di stato nel caso di app attive in background;

nel caso di app attive in background; rimozione dei dati sulla posizione e altre informazioni dalle foto;

sulla posizione e altre informazioni dalle foto; per l’interfaccia vera e propria nuove animazioni in 3D :

: super Wallpaper con immagini ad alta definizione della NASA;

con immagini ad alta definizione della NASA; semplificazione del multitasking ;

; nuove modalità di mirroring dello schermo;

dello schermo; rinnovata modalità di risparmio energetico ;

; strumento di organizzazione delle app in App Drower;

piccole modifiche anche alla dark mode.

Tempi di aggiornamento

Tutte le novità su elencate e incluse nella nuova interfacia MIUI 12 sono pronte a sbarcare immediatamente, già la prossima settimana su una manciata di dispositivi più recenti come lo Xiaomi Mi 9. Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e ancora Redmi K20 Pro.

C’è ancora una lunga lista di dispositivi che supporteranno proprio l’aggiornamento MIUI 12, così come indicati proprio oggi 19 maggio. Per quanto questi smartphone Xiaomi siano destinati a ricevere il prossimo update, il produttore non ha reso noti ne ha reso noti i tempi di aggiornamento. Si parla di distribuzione progressiva, magari nel corso dell’estate ma secondo una tabella di marcio tutt’altro che chiara, per la lunga lista di dispositivi riportati al termine di questo articolo. Eventuali novità in merito saranno magari rese note nei prossimi giorni.