The Resident rinnovata per una quarta stagione, Last Man Standing per la nona: quando andranno in onda i nuovi episodi?

Nonostante tutto sia fermo le novità, per fortuna, non mancano e poco fa è arrivata la notizia che The Resident è stata rinnovata per una quarta stagione e Last Man Standing per una nona. sta continuando a consolidare la sua gamma 2020-2021 tra l’incertezza del coronavirus. The CW nei giorni scorsi ha fatto sapere che non si tornerà presto sul set e per questo ha deciso di rimandare la messa in onda delle sue serie tv di punta al prossimo gennaio 2021, salvo ulteriori cambiamenti, e cosa ne sarà delle altre reti?

Al momento Fox non si è pronunciata in questo senso perché molto dipenderà dalla possibilità di tornare sul set per le riprese, ma quello che è certo è che i fan di The Resident hanno ottenuto una nuova stagione, la quarta, mentre la commedia familiare con Tim Allen avrà la sua terza stagione sulla rete, la nona in assoluto dopo i suoi primi anni su ABC.

A rivelare il doppio rinnovo è stato il presidente di intrattenimento Fox, Michael Thorn, che ha spiegato come le due serie ottengano come sempre degli ottimi ascolti con una media di 1,1 tra gli adulti e una media di poco meno di 6 milioni totali con lo streaming:

“‘The Resident’ e ‘Last Man Standing’ sono parti importanti di Fox e siamo così contenti che torneranno la prossima stagione. Vogliamo ringraziare tutti gli sceneggiatori, attori, registi, produttori e troupe di talento per entrambi questi spettacoli, e, naturalmente, i nostri amici e partner di produzione della 20th Century Fox Television”.

Le due serie tv si uniranno ai già rinnovati Masked Singer, 9-1-1 e il suo spin-off Lone Star e Duncaville mentre rimangono in bilico ancora Outmatched e Prodigal Son.

Ecco il trailer di Last Man Standing:

“Last Man Standing” segue Mike Baxter (Allen), un padre felicemente sposato di tre figlie, che si ritrova fuori di testa mentre cerca di mantenere la sua virilità in una casa dominata dalle donne e in Italia la serie continua ad andare in onda su Italia1, spesso in replica. Dall’altra parte, invece, The Resident ha ottenuto un rinnovo di quarta stagione mentre in Italia i fan fremono per vedere gli episodi della seconda in chiaro su Rai1 da luglio. A giugno, invece, la prima stagione tornerà in onda in replica su Rai Premium per la gioia di tutti coloro che ancora non l’hanno vista o la vogliono rivedere prima della seconda.