Nuovo deposito Amazon Castegnato: come inviare curriculum per posizioni aperte

Nelle ultime ora è stata ufficializzata l’apertura di un nuoco centro di deposito Amazon Castegnato, valido per lo smistamento dei prodotti venduti direttamente e indirettamente dalla grossa piattaforma e-commerce. In molti avranno di certo pensato alla possibilità di inviare un curriculum per i posti messi a disposizione nella nuova struttura. Le posizioni aperte sono diverse al momento, ma aumenteranno ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Come mai si è pensato ad un nuovo centro Amazon Castegnato? Il nuovo hub farà partire la sua attività in autunno e servirà un bacino di utenza ben preciso ma anche molto attivo, ossia quello tra le province di Brescia, Bergamo, Lodi e Cremona.

Quante nuove posizioni sono aperte per la struttura prossima all’apertura? Nel magazzino di smistamento saranno impiegati subito 30 nuovi lavoratori ma già nei primi tre mesi di apertura del magazzino di ben 8.000 metri quadri, si procederà anche all’assunzione di 70 autisti a tempo indeterminato da parte dei fornitori di servizi per la consegna.

Per quali posizioni sono aperte già le selezioni? Nel magazzino Amazon Castegnato non saranno impiegati solo magazzinieri ma anche figure manageriali, tecniche e di supporto. Proprio per queste ultime è già possibile inviare un curriculum recandosi presso la pagina ufficiale Amazon Jobs. Per tutta le altre mansioni non ancora aperte, il via alla selezione dovrebbe partire in piena estate, A tal proposito non c’è una tempistica ben precisa ma nel mese di luglio si dovrebbe sicuramente avere qualche novità al rigaurdo.

I circa 100 nuovi dipendenti diretti e indiretti Amazon andranno ad aggiungersi ai circa 1200 lavoratori impiegati negli uffici corporate di milano e in altri centri di smistamento come quelli di Casirate d’Adda, di Milano, di Origgio e ancora Burago di Molgora e Buccinasco. Il numero cospicuo di dipendenti appena citato riguarda la sola Lombardia e non altre regioni italiane dove pure l’e-commerce è presente.