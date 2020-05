Le prime certezze sull’iPhone 12 oggi 19 maggio: scheda tecnica top

Ci sono importanti informazioni da prendere in esame oggi 19 maggio per quanto riguarda uno dei progetti più importanti in ambito smartphone per questo 2020, considerando il fatto che a detta di molti sia ancora in alto mare la produzione di iPhone 12. Dopo alcune indiscrezioni che abbiamo analizzato di recente sulle nostre pagine, vediamo dunque quali sono le informazioni che allo stato attuale ci propongono gli addetti ai lavori, in attesa di segnali concreti da Apple. Magari anche sul fronte brevetti.

Cosa sappiamo sull’iPhone 12 a maggio 2020

In particolare, è importante concentrarsi sul lavoro portato avanti di recente dai team di Let’s Go Digital e Concept Creator, i quali hanno messo insieme un approfondimento sullo smartphone decisamente inedito. Si afferma a tal proposito che tutti i nuovi smartphone legati alla famiglia degli iPhone 12 saranno alimentati dal nuovo processore A14 Bionic, che è un chip da 5 nanometri. Apple assicurerà per la prima volta all’intera serie un display OLED. La frequenza di aggiornamento di 120 Hertz ProMotion si troverà probabilmente esclusivamente sul Modelli Pro, destinati a fare la differenza sotto questo punto di vista.

I modelli normali avranno una doppia fotocamera sul retro, mentre per quanto riguarda le due varianti Pro dell’iPhone 12, avremo tre fotocamere e uno scanner LiDAR integrato. Lo scanner LiDAR consente misurazioni della profondità ed è stato introdotto per la prima volta con l’Apple iPad Pro 2020, il quale a sua volta è stato annunciato nel marzo di quest’anno. Fa un certo effetto anche il design più squadrato, come si può osservare a fine articolo con il video del concept.

Insomma, tante novità possibili in cantiere. La fonte ci dice anche che Apple equipaggerà tutti i modelli di iPhone 12 con 5G. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse da parte del colosso di Cupertino dopo le notizie raccolte in queste ore.