La serie Cercando Alaska sbarca su Sky, quando andrà in onda? L’intimo racconto di John Green ha preso forma grazie al papà di The O.C.

La serie Cercando Alaska sbarca su Sky dopo il successo ottenuto su Hulu e il primo trailer divulgato proprio in queste ore, ha già conquistato tutti i suoi abbonati, soprattutto quelli legati agli storici teen drama. L’intimo racconto di John Green ha avuto bisogno di una lunga gestazione durata 13 anni prima di approdare sul piccolo schermo con tutto quello che questo significherà per coloro che leggendo il romanzo hanno sognato, temuto e pianto, quale sarà il risultato?

Gli abbonati Hulu hanno già promosso la mini serie autoconclusiva firmata dal papà di The O.C. John Schwartz, colui che ha subito capito l’entità del progetto e che, per molti aspetti, si è ritrovato nella stessa situazione proprio con il suo teen drama, messo insieme quando ancora era giovanissimo. L’agonia della trasposizione di Cercando Alaska è durata ben 13 anni perché portare sullo schermo un romanzo entrato nel cuore di milioni di lettori è stato complicato sin dall’inizio.

Ecco il trailer originale della serie Hulu:

In un primo momento si era pensato di poter mettere tutto insieme in un film di due ore ma poi si è pensato di trasformare il progetto e destinarlo al piccolo schermo con una miniserie da otto episodi in cui poter scendere a fondo nell’animo dei personaggi chiudendo la loro storia e dicendo no ad una seconda stagione. Al fianco di Josh Schwartz hanno preso posto Ashley Wigfield (sceneggiatura) e lo stesso Green mentre alla produzione troviamo un altro volto noto dei teen drama, Stephanie Savage. Alla regia degli episodi si sono alternati Rashaad Ernesto Green, Brett Haley e Sarah Adina Smith.

Nel cast di Cercando Alaska non potete non riconoscere subito il volto della giovane protagonista de La Verità sul caso Harry Quebert, Kristine Froseth, che vestirà i panni di Alaska Youg, la giovane protagonista che Miles Halter (Charlie Plummer) conoscerà appena arrivato nella sua nuova scuola. Quando la ragazza muore prematuramente, lui ed il resto dei suoi amici cercano di capire cosa è successo andando a ritroso nelle loro storie.

Al fianco dei due protagonisti troveremo Denny Love nei panni del “Colonnello”; Jay Lee in quelli di Takumi, Landry Bender in quelli di Sara, Sofia Vassilieva sarà Lara ed infine, Uriah Shelton e Jordan Connor saranno, rispettivamente, Longwell e Kevin.

Cercando Alaska è arrivata su Hulu lo scorso autunno e adesso finalmente sbarcherà su Sky proprio in questo mese di maggio. Il promo rilasciato ieri ha confermato che la serie andrà in onda su Sky Atlantic dal 27 maggio occupando proprio la serata del mercoledì con un doppio episodio a settimana.