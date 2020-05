In arrivo i nuovi Xiaomi Mi Scooter 1S e Pro 2: occasione per il bonus mobilità?

Il bonus mobilità (pari al 60% del costo sostenuto) consentirà di ammortizzare, fino ad un massimo di 500 euro, la spesa per l’acquisto di bici e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel. In questo contesto potrebbero collocarsi i prossimi Xiaomi Mi Scooter 1S e Pro 2, che, come riportato da ‘winfuture.de‘, verranno molto presto ufficializzati per il mercato tedesco, e speriamo quanto prima anche in quello italiano. Si tratta di modelli che si differenziano tra loro per lo più per la capacità della batteria di cui sono equipaggiati: per il resto sono praticamente identici.

Lo Xiaomi Mi Scooter 1S sarà spinto da un motore da 300 watt (al di sotto del limite massimo consentito dalla normativa vigente), che trarrà la propria energia da un accumulatore da 7,65 Ah e 275 wattora, ricaricabile attraverso un alimentatore da 42 volt e 71 watt di picco. La velocità massima raggiunta dallo Xiaomi Mi Scooter 1S sembrerebbe essere di 20 km/h (non è escluso che, laddove dovesse arrivare in Italia, il monopattino elettrico possa portare al rialzo la propria velocità, raggiungendo i 25 km/h, il limite massimo consentito dal Governo per il nostro territorio). Lo Xiaomi Mi Scooter 1S è dotato di uno schermo a LED dove sarà possibile tenere sempre sotto controllo le informazioni circa la velocità di percorrenza, lo stato della batteria e la modalità di funzionamento. Il monopattino elettrico del produttore cinese potrà salire pendenze fino al 14% (il suo peso è di appena 12,5 kg). Il prezzo consigliato in Germania è di 499 euro.

Lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2 raggiunge anch’esso una velocità massima di 20 km/h, ed è provvisto di un motore elettrico da 300 watt. La batteria, invece, vanta una capacità di 12,8 Ah per 474 watt, con possibilità di affrontare pendenze fino al 20% (oltre ad offrire un’autonomia di 45 km). Lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2 pesa 14,2 kg (il pacco batteria aggiuntivo si sente anche in questo senso), ed il suo prezzo è di 599 euro.