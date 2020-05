Imperdibili le offerte GameStop di maggio: da The Last of Us 2 a FIFA 20, gli sconti migliori

Siete alla ricerca di golose offerte GameStop per arricchire la vostra collezione geek? Allora siete nel posto giusto, considerando che la nota catena di rivendita ha appena avviato delle promozioni dall’animo nerd che spaziano tra diversi prodotti irresistibili per ogni appassionato di videogiochi. Con la fine del lockdown in Italia a seguito dell’allarme sanitario da Coronavirus, GameStopZing ha infatti non solo riaperto gran parte dei suoi negozi sul territorio nazionale – fiondatevi a questo indirizzo per scoprire quali sono gli store attualmente a serrande alzate -, ma per l’appunto anche dato il via a saldi speciali per la seconda metà di maggio. Andiamo allora a scoprire insieme quelli più appetibili su ogni piattaforma disponibile, andando pure a toccare accessori e merchandising assortito.

Offerte GameStop, le migliori di maggio 2020

Ad aprire le danze delle offerte GameStop di maggio 2020 è prima di tutto l’attesissimo The Last of Us Part 2, preannunciato capolavoro di casa Naughty Dog in uscita il prossimo 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Come vi avevamo già segnalato, la prossima avventura post apocalittica di Ellie e Joel può essere preordinata al prezzo speciale di 19,98 euro, portando indietro due titoli usati per PS4, Nintendo Switch o Xbox One. Per verificare se i giochi in vostro possesso sono validi per sfruttare la promozione, vi basterà cercarli sul sito del rivenditore, aprire la pagina del prodotto e controllare la presenza del bollino “prodotto valido per le promozioni”. In sconto anche la celebre simulazione calcistica FIFA 20, che è venduta in versione standard per PS4 e Xbox One al prezzo di 19,88 euro, sia negli store fisici che online tramite eCommerce – potenziato da GameStopZing proprio a causa del COVID-19. Il tutto fino al prossimo 8 giugno, così da poter sopperire all’assenza delle partite del campionato e al rinvio degli Europei con il calcio virtuale di EA Sports e Electronic Arts.

Le offerte di metà maggio da GameStop Italia toccano fortunatamente anche le console, in attesa di assistere al debutto delle future PS5 e Xbox Series X entro le festività natalizie di quest’anno. In particolare, la compagnia propone diversi modelli di Xbox One in sconto fino al 22 maggio 2020, focalizzati soprattutto sui bundle. Il primo vede protagonista la console Xbox One X da 1 TB e il noto Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds – rivale più diretto del fenomeno Fortnite di Epic Games, in aria di terza stagione -, in versione digitale, a 279,98 euro. Lo stesso prezzo è valido pure per Xbox One S da 1 Terabyte in bundle con lo sparatutto in terza persona Gears 5, ultima incarnazione de franchise sparacchino di The Coalition, tra le esclusive più amate dai fan nella line-up firmata Microsoft. Sempre con il quinto capitolo di Gears of War, troviamo in promozione Xbox One X – attualmente la console più potente presente sul mercato – con hard disk da 1TB e in versione HyperSpace Limited Edition al prezzo di 299,98 euro. Attenzione però, perché le offerte sulle console non sono cumulabili, e sono riservate ai possessori della tessera GSZ+.

A chiudere le nuove offerte GameStop troviamo anche i coloratissimi – e ricercatissimi – Funko Pop!, in sconto fino al primo giorno di luglio. Comprando due diversi modelli andrete infatti a pagarli solo 22 euro. La lista ufficiale – che potete consultare fiondandovi a questo indirizzo – include diverse varianti, da Spyro a Crash Bandicooot, passando per alcuni degli eroi e villain più iconici dell’universo Marvel, così come per molti personaggi delle saghe di Harry Potter e Kingdom Hearts. Cosa ne dite, ne approfitterete? Avete già scelto cosa regalare o regalarvi tra i listini di GameStopZing Italia? Ditecelo nella bianca lavagna dei commenti in calce a questo articolo.