Diverse vulnerabilità risolte per Huawei P30 Lite con patch di maggio

Prosegue senza soste ed intoppi particolari lo sviluppo software di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P30 Lite. Poche settimane fa, sempre su queste pagine, ho avuto modo di parlarvi dell’aggiornamento di aprile, ma a quanto pare il produttore asiatico in queste ore ha deciso di dare il via alla distribuzione della nuovissima patch di maggio. Impossibile sparare sentenze sui suoi effetti, ma qualche informazione preliminare da portare alla vostra attenzione ci sarebbe già.

Le prime informazioni sull’aggiornamento di maggio per Huawei P30 Lite

L’argomento è stato trattato in queste ore da Huawei Update, fonte con la quale siamo risaliti ai primi dettagli inerenti l’aggiornamento di maggio per Huawei P30 Lite. In particolare, al momento la distribuzione sarebbe circoscritta al Sudafrica. Il dispositivo viene pertanto dotato della patch di sicurezza più fresca tra quelle disponibili sul mercato, con numero di versione che arriva a 10.0.0.214. Insomma, non aspettatevi grosse rivoluzioni una volta scaricato il pacchetto software anche qui in Italia.

Importante, comunque, portare a termine il download di quest’ultimo aggiornamento per Huawei P30 Lite appena sarà disponibile in Italia e nel resto d’Europa, in quanto il pacchetto software in questione include un rimedio a 22 vulnerabilità che hanno priorità elevata, mentre due vengono considerate addirittura critiche e ad altre due sono “medie” (vulnerabilità ed esposizioni comuni). Viene distribuito anche con una dimensione di download di 100 MB e, come accennato, a breve lo dovremmo vedere anche in Italia.

Staremo a vedere quali saranno i riscontri da parte degli utenti, appena l’aggiornamento in questione sarà disponibile anche per il pubblico italiano, in attesa di capire se contestualmente verranno messe a disposizione ulteriori funzioni per i possessori di un Huawei P30 Lite. A voi come sta andando lo smartphone in questo periodo? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.