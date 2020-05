Audio e testo del nuovo singolo di Irama, Mediterranea anticipa l’estate 2020

Il nuovo singolo di Irama arriva il 19 maggio e apre ufficialmente la stagione estiva che, quest’anno, sarà molto diversa dagli anni scorsi. L’estate è sempre estate e, quindi, non potevano mancare i brani dai ritmi latini e che ci ricordano le tipiche atmosfere estive, anche se quest’anno dovremo stare lontani per distanziamento sociale.

Mediterranea fa il paio con Arrogante ma anche con Nera, che aveva rilasciato nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che ha anche vinto, dopo essere entrato a programma partito e con un’importante esperienza discografica alle spalle.

Il singolo estivo di Irama è quindi diventato una tradizione che anche quest’anno verrà rispettata. Il brano è già stato presentato nel corso della prima puntata di Amici Speciali, programma di cui Irama è ospite e che si pone l’obiettivo di supportare la Protezione Civile nella lotta al Coronavirus.

Il nuovo singolo disponibile dal 19 maggio arriva dopo il rilascio di Milano, che Irama ha pubblicato con Francesco Sarcina di Le Vibrazioni per il sostegno di una delle città maggiormente dall’emergenza Coronavirus. Dalla sua ultima prova discografica è passato un anno ed è venuta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in La Ragazza Con Il Cuore Di Latta. Giovani Per Sempre è la versione estesa di Giovani, che l’artista aveva pubblicato dopo Plume e la vittoria ad Amici 15. Il disco era stato anticipato dal singolo in radio Bella E Rovinata.

Molto lungo il tour di supporto a Giovani Per Sempre, che ha arricchito con il rilascio del singolo Arrogante. A maggio, il ritorno ad Amici Speciali che divide con altri ex colleghi di avventura. La formula è quella della versione tradizionale del talent, con i giudici e alcuni docenti che hanno voluto prendere parte allo spin-off tutto dedicato alla beneficenza.

Nella bocca una melodia

gli occhi che rincorrono

un bagliore in mezzo ad una via

delle labbra che scorderò

mentre il vento soffierà via

anche l’ultimo falò

potrei dirti un’altra bugia

Potrei dirti qualcosa di me

ma non so niente di tema non fa niente anche se

oh uh in strada si parla di me

il resto lo tengo per te

Calma se questo è un rodeo

ci penserà il karma, dai oooh

fa caldo e ti cala il pareo

e quando il sole chiede

alla luna dove andrò

andrò dovunque andrai

altrove no

Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica

Mediterranea

Mediterranea

Pare come appare tanto poi scompare

ti ti ti va di riprovare

fare lo vuoi fare dai che ci vuoi fare

me lo ricordo che ti va di giocare

male non fa male no è come fare gol

però mare non è amare no

non ti chiamerò puoi sperare, puoi sperare oh

come un casinò però

e quando il sole chiede

alla luna dove andrò

andrò dovunque andrai

altrove no

Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica

Mediterranea

Mediterranea

E il ritmo che quando rallenta

e la tua pelle che mi tenta

la bocca bocca la tua verità la so

chi tocca tocca non ti merita

però

Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica

Mediterranea

Mediterranea