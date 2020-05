Assassin’s Creed Valhalla tra mappa e boss fight, indiscrezioni sul nuovo episodio della serie

Il nuovo capitolo di Assassin’s Creed Valhalla è pronto a riportare la serie sulle console dei fan. Un’attesa che si sta protraendo molto più rispetto al passato, che ha visto il franchise presenziare sul mercato a cadenza annuale. Cambio di marcia per Ubisoft, che con gli ultimi episodi della saga ha rallentato di molto, portando il brand a una cadenza biennale.

Tempistiche dilatate che permettono chiaramente agli addetti ai lavori di completare con più agio la propria opera. Ma che ovviamente garantisce la possibilità di espandere a dismisura i confini delle location esplorabili. C’è da dire che sotto questo punto di vista la serie non ha mai offerto il fianco a critiche, con mappe assai vaste e variegate. Assassin’s Creed Valhalla parrebbe però destinato a superare i propri predecessori, facendo addirittura meglio di Odyssey.

Assassin’s Creed Valhalla, la sfida agli dei è aperta

Ed è proprio uno dei producer del nuovo gioco, Julien Laferrière, a mettere non poco pepe sulla marcia d’avvicinamento al reveal completo. Stando infatti alle sue dichiarazioni, Assassin’s Creed Valhalla sarà più generoso rispetto al suo predecessore in termini di grandezza della mappa. Lande nordiche digitali quelle pronte a prendere vita sugli schermi dei giocatori, che saranno chiamati a esplorare porzioni dell’Inghilterra e della Norvegia. Ci saranno però anche sorprese e luoghi segreti tutti da scoprire, su cui però Laferrière non si è potuto soffermare. Di questo si saprà nel momento del reveal completo.

Grande importanza nell’economia ludica l’avranno poi le boss fight, che in Valhalla potrebbero essere caratterizzate dagli scontri con dei norreni. Dal padre di tutti gli dei Odino a Thor, diverse potrebbero essere le divinità pronte a essere prese a sberle. Non si sono voluti però sbottonare in merito gli addetti ai lavori, che si riservano quindi le dichiarazioni ufficiali a margine di quello che sarà l’evento dedicato al gioco che dovrebbe prendere vita nel corso delle prossime settimane.

Assassin’s Creed Valhalla è in arrivo sul mercato al termine del 2020, e potrebbe essere destinato a rivestire il ruolo di titolo cross gen prima su PS4 e Xbox One e poi su PS5 e Xbox Series X.

