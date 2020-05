Ancora in attesa alcune domande INPS per bonus 600 euro: le possibili motivazioni

Ci sono interessanti indicazioni in queste ore per i tanti italiani che sono ancora in attesa del bonus 600 euro da INPS. L’espressione “in attesa” non è casuale e, a conti fatti, ci colloca su un altro piano rispetto a quanto riportato pochi giorni fa a proposito delle richieste respinte. Chi ancora aspetta un verdetto, infatti, oggi 19 maggio si chiede quali siano le motivazioni che a conti fatti stanno determinando un ritardo non previsto dopo il decreto ufficializzato a marzo.

Domande bonus 600 euro in attesa: perché INPS ancora non dà segnali

Per farvela breve, nel caso in cui la vostra domanda dovesse essere ancora in attesa, sappiate che le motivazioni possono essere due allo stato attuale. Per quanto sia frustrante non aver ancora ricevuto il bonus 600 euro da INPS, è fondamentale leggere bene la situazione e provare a mantenere la calma. Attraverso un tweet ufficiale di poche ore fa, infatti, possiamo mettere a fuoco la questione, sperando ci sia uno sblocco nel più breve tempo possibile.

Il messaggio in questione mette a fuoco l’attuale contesto: “La sua domanda risulta ancora in attesa di esito? Se la risposta è sì vuol dire che la stanno riesaminando per verificare iscrizione alla gestione separata e/o contratto co co co vigente“. Insomma, occorre portare ancora un po’ di pazienza con INPS ed il bonus 600 euro, anche perché nell’occasione non ci sono state fornite tempistiche chiare dalla fonte.

La speranza è che, anche attraverso i canali social ufficiali di INPS, nei prossimi giorni si possa avere una timeline definitiva sia per il verdetto sulla propria domanda di bonus 600 euro, sia per la tempistica necessaria affinché avvenga il pagamento vero e proprio.