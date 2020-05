Veronica Peparini incinta di Andreas Muller? La verità dai diretti interessati

Veronica Peparini incinta di Andreas Muller? La prof. di danza di Amici di Maria De Filippi e il ballerino del programma sono ormai una coppia stabile e in rete si diffonde un gossip: Veronica Peparini è incinta e i due potrebbero addirittura sposarsi molto presto.

Le voci raggiungono velocemente anche i diretti interessati, costretti a parlarne in una diretta sui social.

Veronica Peparini è incinta? La docente di ballo risponde ai dubbi dei suoi seguaci con un secco: “No”. Nessun bambino è in vista al momento per Veronica Peparini e Andreas Muller. I due confermano il loro rapporto sentimentale senza, tuttavia, dare adito alle voci del web.

Non c’è un matrimonio da organizzare né un bambino da cullare. La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller prosegue serenamente ma senza alcuna novità del genere.

La smentita è stata d’obbligo nel momento in cui Andreas Muller è stato raggiunto in diretta da una esplicita domanda. Il ballerino ha chiesto alla sua compagna di rispondere e Veronica Peparini ha smentito in via ufficiale di essere incinta, premettendo di aver ricevuto già molte domande del genere. Perché, poi? Cosa può aver dato origine al chiacchiericcio che si faceva sempre più insistente sul web?

“Ce lo state chiedendo in tanti, ma perché questa cosa? No comunque, non sono incinta“, spiega Veronica Peparini.

Nei progetti della coppia, al momento, impegni lavorativi. Andreas Muller è tra i 5 ballerini scelti da Maria De Filippi nel cast di Amici Speciali e per 4 settimane sarà su Canale 5 (il venerdì) per sfidare gli altri 11 concorrenti per una buona causa: il nuovo format sostiene infatti la lotta al Coronavirus e, di settimana in settimana, contribuisce alle spesse dell’Italia. In ogni puntata in palio ci sono tamponi da devolvere al personale medico oppure spese alle quali Amici Speciali contribuisce con il supporto di Tim.