Tutti i concerti di Biagio Antonacci a Milano sono rinviati al 2021

Sono rinviati i concerti di Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano, quelli con i quali l’artista di Rozzano avrebbe dovuto supportare il nuovo album, Chiaramente Visibili Dallo Spazio.

L’organizzazione ha atteso fino all’ultimo per l’annuncio, ma è una notizia che non ci ha colti impreparati. Da settimane, si parlava della possibilità di un rinvio, che si stava facendo sempre più concreta con l’inasprirsi dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni, che impongono mascherine e distanziamento sociale.

I biglietti per le nuove date rimangono validi per le nuove date, che saranno annunciate prossimamente.

I concerti al Teatro Carcano sono da riprogrammare

L’evento al Teatro Carcano di Milano non è annullato ma solo rimandato. Il tour attende di essere riprogrammato, con le date che saranno annunciate entro e non oltre il 31 luglio. La location rimarrà la stessa, quella del Teatro Carcano, dove si terrà il tour stanziale organizzato nel 2020. L’annuncio è arrivato sui canali social di Biagio Antonacci:

“A malincuore, accade questo… è un rinviare il nostro Incontro.

Spostiamo perché la nostra salute vale più di tutto… ‘chi si ama sa anche aspettarsi'”

Il nuovo album è arrivato a novembre 2019

Chiaramente Visibili Dallo Spazio rappresenta l’ultima prova di studio di Biagio Antonacci, che ha anticipato il nuovo lavoro attraverso il rilascio di Ci Siamo Capiti Male, che ha rappresentato l’apripista del nuovo lavoro dopo Dediche E Manie.

Il percorso del nuovo album è continuato con il rilascio di un nuovo singolo, Ti Saprò Aspettare, per poi approdare sul palco del Festival di Sanremo come super ospite della finale. L’ultimo singolo estratto è Per Farti Felice, rilasciato in periodo di quarantena e come terzo estratto dall’album. La presentazione del nuovo disco è passata per due instore, uno alla Mondadori di Milano e uno a Bari, oltre che sul palco di Sanremo, sul quale è arrivato nella serata dell’8 febbraio.