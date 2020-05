Svelata la data di The Umbrella Academy 2 su Netflix, l’annuncio in un video col cast in quarantena

The Umbrella Academy 2 su Netflix ha finalmente una data d’uscita. La piattaforma di streaming ha svelato quando sarà disponibile la seconda stagione completa. La serie tv, basata sui fumetti del frontman dei My Chemical Romance, Gerard Way, è stata un successo lo scorso anno.

Il cast ha annunciato la data di The Umbrella Academy 2 tramite un divertente video con gli attori in quarantena che, singolarmente e ognuno nella propria casa, si sono esibiti seguendo le note della canzone I Think We’re Alone Now. Al termine del video, si può leggere la data d’uscita della seconda stagione:

Il 1° ottobre 1989, sono nati sette straordinari esseri umani. Il 31 luglio 2020, ritorneranno. Ecco quando Netflix rilascerà il nuovo ciclo di episodi, che saranno di nuovo dieci in totale. La prima stagione della serie tv, che ha debuttato a livello internazionale il 15 febbraio 2019, è disponibile sulla piattaforma.

Nel cast di The Umbrella Academy 2 ritroveremo Ellen Page nel ruolo di Vanya Hargreeves; Tom Hopper nei panni di Luther Hargreeves; Robert Sheehan è Klaus Hargreeves; Emmy Raver-Lampman interpreta Allison Hargreeves; David Castañeda è Diego Hargreeves; Aidan Gallagher è Numero 5; Mary J. Blige interpreta Cha-Cha; Cameron Britton è Hazel; Colm Feore è Sir Reginald Hargreeves; Adam Godley è Pogo; e John Magaro nel ruolo di Leonard Peabody.

La serie tv è incentrata su un gruppo di esseri umani straordinari, dotati di super poteri. Il 1º ottobre 1989, 43 donne in tutto il mondo partoriscono tutte insieme, nonostante nessuna di loro mostri alcun segno di gravidanza sino all’inizio del travaglio. Sette di questi bambini vengono adottati dall’eccentrico miliardario Sir Reginald Hargreeves e poi addestrati in quella che lui chiama The Umbrella Academy. Il gruppo diventa così una squadra di supereroi.

Ogni bambino ha dei numeri anziché nomi, come deciso da Hargreeves. Luther è Numero 1, Diego è Nnumero 2, Allison è Numero 3, Klaus è Numero 4, Cinque è Numero 5, Ben è Numero 6 e Vanya è Numero 7. Il numero cinque non viene mai definito con un nome proprio. Hargreeves mette sei dei suoi figli a lavorare per combattere il crimine, tranne Vanya che viene tenuta lontana perché ritenuta priva di poteri.

Luther è stato inviato dal padre sulla Luna per compiere una missione, Allison è una famosa attrice che ha appena divorziato, Vanya è una violinista, Klaus è un tossicodipendente, Ben è morto da tempo e Diego è diventato un vigilante.

Le riprese della seconda stagione sono iniziate nel corso dell’estate del 2019, a seguito del rinnovo. The Umbrella Academy risultava infatti tra le più viste sulla piattaforma, con un’altissima richiesta di streaming e download. Si parla di un totale di oltre 45 milioni di visualizzazioni.