Skin di Fortnite gratis: una truffa per il Battle Royale da Fortnite Skin Generator

Che Fortnite sia uno dei fenomeni videoludici di maggiore impatto degli ultimi anni non è di certo un segreto. Nato nel 2017 come un banale sparatutto con elementi da tower defense, il titolo di casa Epic Games ha successivamente saputo reinventarsi inserendo un’avvincente modalità Battle Royale. Da allora, il successo commerciale e di critica è stato incredibile, ed è stato in grado addirittura di varcare i confini stessi dell’universo poligonale, imponendosi come una moda realmente dura a morire. E se è vero che allo stato attuale i fan su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android – sono in attesa di scoprire tutte le novità messe in campo dal team di sviluppo con la Stagione 3 del Capitolo 2, allo stesso modo quegli stessi appassionati vanno ora messi in guardia da quella che pare essere una vera e propria truffa legata al gioco.

Come riportato da Sportskeeda, negli ultimi giorni si è infatti diffuso a macchia d’olio uno scam legato a Fortnite Battaglia Reale: un sito promette skin gratis per gli utenti che si registrano sulle sue pagine, ma in realtà si tratta per l’appunto di una truffa che mira a rubare gli account degli ignari appassionati. Il sito incriminato si chiama Fortnite Skin Generator, dunque se leggete questo nome fate molta attenzione, perché potreste vedervi derubati del vostro account, con tutti i dati sensibili e magari quelli legati ai vostri metodi di pagamento associati. Il portale, come dicevamo, promette di regalare skin semplicemente scegliendo da una lista che include centinaia di outfit diversi, tra cui figurano pure costumi ormai rari legati a doppio filo a vecchi Pass della Battaglia o ad eventi speciali a tempo limitato che si sono svolti nella storia passata del gioco.

Una volta scelta la vostra skin, il sito vi richiede di inserire il vostro nome utente e di iniziare a scaricare applicazioni di dubbia provenienza sul vostro smartphone, dando il via ad un vero e proprio raggiro e al potenziale rischio che molti dei vostri dati vengano rubati e poi sfruttati per svariate truffe. Insomma, guardia alta, e ricordatevi che purtroppo non esiste alcun sito che regala skin di Fortnite in modo indiscriminato. Nel frattempo, se siete appassionati dello shooter online di Epic, vi invitiamo ad unirvi alla grande community italiana su Facebook, Fortnite Italia Group: qui troverete tanti amici con cui giocare, interessanti discussioni e tutte le novità sull’evoluzione del Battle Royale.