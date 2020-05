Robbie Williams e i Take That insieme per un concerto benefico: come seguirlo online il 29 maggio

L’ennesima reunion di Robbie Williams e i Take That, stavolta per forza di cose soltanto virtuale, avrà uno scopo benefico. Il re del pop inglese ritrova gli amici della boy band per raccogliere fondi destinati ad aiuti economici per chi soffre le conseguenze della pandemia da Coronavirus (COVID-19) e in particolare al sostegno alle maestranze del settore dei concerti, attraverso un evento in onda sulle principali piattaforme social il 29 maggio alle ore 21:00 (ora italiana).

La formazione sarà a quattro, visto che Jason Orange ha definitivamente abbandonato qualsiasi progetto riguardi il gruppo e in generale il mondo della musica. Ci saranno, collegati rispettivamente dalle loro case, Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, per un concerto virtuale e benefico come tanti ce ne sono stati in questi mesi di lockdown, da quello organizzato da Elton John a quello di Lady Gaga a supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il concerto organizzato da Meerkat Music si svolgerà venerdì 29 maggio alle 21:00 sul canale YouTube e Facebook Live, contestualmente sarà attiva una raccolta fondi il cui ricavato andrà all’ente benefico di musicoterapia Nordoff Robbins e al fondo Crew Nation, che supporta gli operatori del settore musicale in crisi per lo stop imposto dal lockdown ai concerti e agli spettacoli dal vivo, attraverso aiuti economici che consentano loro di sopravvivere alla mancanza di lavoro. Il fondo è gestito dall’organizzazione di beneficenza Music Forward Foundation e vede tra i primi contributori a società Live Nation, che ha donato 10 milioni di dollari al fondo Crew Nation.

“È sempre bello tornare insieme a Robbie e siamo davvero entusiasti di far parte di questo spettacolo unico che tutti possono godersi da casa. Siamo inoltre lieti di supportare Nordoff Robbins e Crew Nation in questo show, due enti di beneficenza molto vicini ai nostri cuori” ha fatto sapere la band annunciando l’evento. Robbie Williams si è detto entusiasta di esibirsi “di nuovo con i ragazzi – è sempre un piacere” e di supportare le due realtà destinatarie dei fondi che saranno raccolti grazie allo show: “Se non possiamo andare allo stadio… porteremo lo stadio da noi“.

Il concerto è stato annunciato da Meerkat Music come l’unica esibizione dei Take That insieme per quest’anno, “dalle loro case, alle vostre“. Per seguirla sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube di Meerkat Music o alla loro pagina Facebook.

Robbie Williams e Gary Barlow si erano già collegati dalle rispettive case per un duetto virtuale proprio durante questa quarantena, interpretando il brano che hanno inciso insieme nel 2010, Shame. E non è da escludere che una reunion vera e propria, dal vivo, sia già in programma per il 2022, per celebrare il trentennale della band.

Negli ultimi due mesi, Robbie Williams si è anche cimentato – e continua a farlo ogni sera – in una diretta Instagram al giorno per cantare in diretta alcuni dei suoi brani o brani di altri artisti interagendo col pubblico, in quello che ha ribattezzato “coronaoke“, un karaoke nato per intrattenersi durante la pandemia da Coronavirus.