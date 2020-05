Modalità richiesta bonus mobilità: rimborso, buono digitale, migliori modelli

Il bonus mobilità prevede lo stanziamento di un fondo da 120 milioni di euro per far sì vengano agevolati gli spostamenti garantendo al contempo il distanziamento sociale nell’ambito di questa fase 2 (immaginate altrimenti le metropolitane e gli autobus strapieni, le code e gli assembramenti alle fermate e la congestione del traffico cittadino per chi si sposta in auto). Come vi avevamo riportato giorni fa, l’incentivo per l’acquisto di biciclette elettriche, monopattini, segway, hoverboard e monowheel è pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro (come su indicazione dell’art.205 del DL).

Ogni persona avrà diritto ad un solo bonus mobilità, valido fino al 31 dicembre 2020 (potrà essere richiesto da qualsiasi cittadino maggiorenne che risiede nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con più di 50 mila abitanti). L’incentivo è retroattivo, e potranno usufruirne anche gli utenti che hanno acquistato biciclette elettriche, monopattini, segway, hoverboard e monowheel dal 4 maggio 2020. Il rimborso del bonus mobilità può essere richiesto mettendo da parte la fattura (che comproverà l’avvenuto acquisto di biciclette elettriche, monopattini, segway, hoverboard e monowheel), ed accedendo sull’applicazione web in via di sviluppo da parte del Ministero dell’Ambiente tramite le proprie credeziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In alternativa al rimborso, il bonus mobilità potrà anche essere convertito in un buono spesa digitale, da poter generare direttamente sull’applicazione web. Gli aventi diritto dovranno specificare il mezzo di trasporto oppure il servizio che intendono acquistare, e la piattaforma, verificati i requisiti, provvederà a generare automaticamente il buono spesa digitale da esibire ai rivenditori, unitamente alla spesa da sostenere a proprio carico. Potrebbe essere un’idea comprare su Amazon, le biciclette elettriche ed anche i monopattini. Tra i migliori modelli troviamo lo Xiaomi Mi Electric (anche in versione Pro), il Segwey Ninebot ES2, l’Urban Glide E-Bike e la Nilox Doc X2 Plus.