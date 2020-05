Le nuove date di Andrea Bocelli nel 2021, dalle Terme di Caracalla di Roma a Lajatico e Marostica

Sono state annunciate le nuove date di Andrea Bocelli in programma per il 2021. Gli appuntamenti attesi nell’estate 2020 restano confermati ma slittano di un anno. I biglietti già acquistati rimangono validi per le rispettive nuove date.

A causa del perdurare dello stato di emergenza e in ottemperanza alle ultime disposizioni governative (Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020), anche i concerti che Andrea Bocelli avrebbe dovuto tenere nei prossimi mesi subiscono un ritardo.

Si tratta di quello in programma alle Terme di Caracalla di Roma il 21 giugno, al Teatro del Silenzio di Lajatico il 24 e il 26 luglio e in Piazza Castello di Marostica il 16 settembre.

I concerti del tenore italiano sono tutti posticipati al 2021.

Lo spettacolo atteso alle Terme di Caracalla subisce esattamente un anno di ritardo. L’evento Andrea Bocelli – Rome 2020 previsto per il 21 giugno 2020 sarà posticipato di un anno esatto e si terrà il 21 giugno 2021.

Andrea Bocelli sarà accompagnato sul palco da una grande orchestra, in una location dalla magia ineguagliabile e dall’importante valore storico.

Il doppio concerto atteso al Teatro del Silenzio di Lajatico previsto per il 24 e 26 luglio 2020 – all’interno de Il Mistero della Bellezza -, sarà posticipato al 22 e 24 luglio 2021.

Il concerto in programma a Marostica per il mese di settembre verrà posticipato a settembre 2021 ma, in questo caso, si attendono ancora conferme ufficiali sulla data precisa di recupero dell’evento.

Bocelli si esibirà con Coro e Orchestra in un vasto repertorio che spazierà dalle arie d’opera alle sue hit più celebri, note in tutto il mondo.

Chi non potesse partecipare agli eventi del 2021, può rivendere i biglietti già in suo possesso utilizzando le piattaforme ufficiali di Fan Sale sia su TicketOne che su VivaTicket (quest’ultima presto attiva). Sarà inoltre possibile procedere al cambio di nominativo in caso di cessione del titolo d’ingresso a persona diversa dall’acquirente originario.

Le nuove date di Andrea Bocelli nel 2021

Terme di Caracalla: 21 giugno 2021

Teatro del Silenzio di Lajatico: 22 e 24 luglio 2021

Piazza Castello di Marostica: 2021 (data precisa da annunciare)