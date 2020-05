Intermittenti problemi al registro elettronico Axios: non funziona piattaforma Collabora il 18 maggio

Non si possono di certo negare i problemi al registro elettronico Axios di oggi 18 maggio. Dalle 10 circa, il servizio non è accessibile né da browser né da app, per un numero anche importante di utenti. Sta di fatto dunque che pure la piattaforma Collabora collegata non funziona a dovere.

Non è la prima volta che accade: dei seri problemi al registro elettronico Axios si erano manifestati ad inizio aprile. In quel caso era stato un vero e proprio attacco hacker alla piattaforma a mandare in tilt il sito e l’app corrispondente che non poteva dunque essere utilizzata, soprattutto da docenti e studenti. In quel caso, un avviso del team Axios appunto aveva messo in evidenza la difficoltà riscontate a seguito di interventi di manomissioni esterni. Nel caso odierno, al contrario, non è giunta alcuna comunicazione in proposito, il che lascia sperare in un ritorno alla normalità nel giro di poco tempo.

Nel corso di questi mesi (oramai) di didattica a distanza, il registro elettronico Axios ha dovuto vedersela con numerose anomalie, ad intermittenza. Tutte le difficoltà sono di certo riconducibili alla gran mole di traffico quotidiano indirizzato al sito e app del servizio, di certo superiore in questo periodo rispetto a quello antecedente all’epidemia Covid-19.- La messa in campo della nuova sezione interna Collabora come ausilio della DAD (Didattica a Distanza) ha poi contribuito ad aumentare la base utenti giornaliera in modo di certo esponenziale, per il caricamento di materiale didattico, verifiche e compiti.

Chi tra i nostri lettori sta sperimentando proprio oggi 18 maggio problemi al registro elettronico Axios, da app o da sito?

Aggiornamento 10:40 – La piattaforma del registro elettronico Axios e dunque pure Collabora non risulta ancora raggiungibile in questo lunedì mattina. Ancora non ci sono comunicazioni da parte del team a supporto del servizio per chiarire la natura delle anomalie. Queste, va ricordato, riguardano sia l’accesso via app che via browser.